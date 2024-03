Une recrue de Saint-Etienne sacrée joueur du mois de février

Après Ibrahim Sissoko en octobre, une recrue hivernale de Saint-Etienne est sacrée joueur du mois de février.

Irvin Cardona rafle le trophée UNFP du meilleur joueur

Opposé à Gaëtan Courtet (avant-centre, 35 ans) et Julien Anziani (milieu de terrain, 24 ans) pour le trophée UNFP du joueur du mois de février, Irvin Cardona (26 ans) a été élu meilleur. Il a devancé les deux joueurs de l’USL Dunkerque, avec deux fois plus de voix que ces derniers réunis. Il succède ainsi à l’attaquant de l’AJ Auxerre, Florian Ayé.

Le joueur recruté par Saint-Etienne pendant le mercato hivernal a été décisif dans le mois de février. Il avait inscrit un doublé lors de la victoire des Verts à Angers (3-0). Il avait ensuite marqué le premier but des Stéphanois face à Annecy (2-1), en plus d’une passe décisive délivrée à Ibrahima Sissoko sur le deuxième but. Il est donc justement récompensé de ses performances.

Irvin Cardona, buteur de Saint-Etienne en 2024

Arrivé à Saint-Etienne en janvier sous la forme d’un prêt du FC Augsbourg (en Bundesliga), Irvin Cardona a eu une période d’adaptation, pendant tout le mois, avant de trouver ses repères. Il a claqué ensuite 5 buts et une passe décisive lors des 5 derniers matchs des Verts. Il est le nouveau buteur de l’équipe d’Olivier Dall’Oglio en 2024, en plus de son implication dans le jeu collectif. L’attaquant formé à Monaco sera sans doute la force offensive de l’équipe de l’ASSE dans le sprint final de la Ligue 2, après la trêve internationale.