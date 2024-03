Combien touchent les joueurs de Saint-Etienne ? découvrez leurs salaires et primes

Alors que Saint-Etienne se concentre sur la montée en Ligue 1, L’Équipe dévoile le top 10 des salaires des joueurs stéphanois et les primes de motivation qui l’accompagnent.

Irvin Cardona, le mieux rémunéré à Saint-Etienne

Selon les estimations du quotidien sportif, les salaires bruts des joueurs de l’équipe de Saint-Etienne sont bien compris dans une fourchette. Ils n’atteignent pas 60 000 euros bruts mensuels. Cela est imposé par le club, à travers ‘’le salary cap’’. Le joueur ayant le plus gros salaire est Irvin Cardona. Il touche 100 000 euros mensuels. Cependant, la source précise que l’ASSE ne paye que le quart de cette somme, soit 25 000 euros. Les trois autres quarts sont versés par le FC Augsbourg, son club d’origine. L’attaquant est prêté à l’ASSE de janvier jusqu’à fin juin 2024.

Sinon, le joueur le mieux payé par le club ligérien est Ibrahim Sissoko. Il perçoit 56 000 euros par mois, d’après la source. Le meilleur buteur actuel de Saint-Etienne devance Florian Tardieu et Mathieu Cafaro, qui touchent chacun 50 000 euros, et le capitaine Anthony Briançon avec 45 000 euros. Suivent Dennis Appiah, Lamine Fomba, Ibrahima Wadji et Stéphane Diarra avec 40 000 euros chacun. Mais concernant le dernier, Saint-Etienne lui verse 30 000 euros et le FC Lorient, club qui l’a prêté, 10 000 euros. Quant au gardien de but N°1, Gautier Larsonneur et Thomas Monconduit, ils émargeraient à 35 000 euros par mois.

Des primes individuelles et collectives intéressantes en plus

En dehors des salaires fixes, le média évoque différentes primes individuelles et collectives octroyées par l’ASSE. Plus précisément, il y a des primes à la signature, des primes de performance indexée au nombre de matchs joués, des primes de montée en Ligue 1…

L’ASSE ayant pour unique objectif la montée en Ligue 1, la direction du club a fixé la barre haut, pour motiver pécuniairement les Verts. La prime de montée collective est estimée entre 50 000 et 100 000 € par joueur (toujours au prorata du nombre de matchs livrés). Elle concerne les vingt-six joueurs de l’effectif professionnel.

L’équipe d’Olivier Dall’oglio serait donc bien inspirée de se battre pour la montée en Ligue 1, car il pourrait toucher le jackpot à l’issue de la saison. « Ce troc, prime de maintien contre prime de montée, incarne le changement d’ambition des dirigeants de l’AS Saint-Étienne. Cette saison, c’est de retour impératif en Ligue 1 qu’il s’agit », a commenté Bernard Lions.