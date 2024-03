Mercato : Le vestiaire du PSG réclame un transfert à Luis Campos

Si plusieurs noms sont régulièrement associés au PSG en vue du prochain mercato estival, le vestiaire du club de la capitale réclamerait la signature d’un crack français à Luis Campos.

Un protégé de Thierry impressionne le vestiaire du PSG

Il y a quelques jours, le média Sport Zone a révélé que Moussa Sissoko, qui va devenir le nouvel agent de Désiré Doué, aimerait bien placer le milieu offensif du Stade Rennais au Paris Saint-Germain, mais les discussions n’ont pas encore débutées. Plusieurs clubs sont déjà sur le joueur de 18 ans, qui considère l’idée d’un départ cet été, alors que son contrat prend fin en juin 2026.

Et ces dernières heures, RMC Sport assure que l’international espoir français pourrait être une vraie option pour les Rouge et Bleu lors du prochain mercato estival. Auteur d’une prestation étincelante vendredi soir contre la Côte d’Ivoire, avec notamment un doublé, (3-2), le joueur du Stade Rennais aurait fait forte impression au sein du vestiaire du PSG.

Photo : Désiré Doué

En effet, selon les informations du journaliste Fabrice Hawkins, « dans le vestiaire du PSG, Désiré Doué est très apprécié… encore plus depuis son dernier match au Parc. » S’il n’y a rien de concret pour le moment entre Luis Campos et le clan Doué, les joueurs parisiens, eux, aimeraient l’avoir parmi eux la saison prochaine. Mais pour déloger le frère de Guéla Doué de son club formateur, le Champion de France en titre devra sortir le chéquier.

Désiré Doué évalué à plus de 20M€ par le Stade Rennais

Malgré un début de saison plutôt délicat, Désiré Doué se place aujourd’hui comme l’un des plus grands espoirs du Stade Rennais. Son profil créatif et technique pourrait plaire à Luis Enrique dans l’animation du milieu de terrain, lui qui aime travailler avec des joueurs polyvalents et modulables. Le natif d’Angers entre carrément dans les plans de l’entraîneur parisien. Cependant, pour espérer la signature de Désiré Doué, il faudra un montant supérieur aux 20 millions d’euros proposés par le Bayer Leverkusen l’été dernier et refusés par la direction du SRFC.