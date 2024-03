FC Nantes : Kombouaré balance des confidences sur son tête-à-tête avec Kita

Dans ses confidences sur son retour au FC Nantes, Antoine Kombouaré a livré un détail important sur son entretien avec Waldemar Kita.

Antoine Kombouaré revenu pour sauver Nantes

Ancienne gloire du FC Nantes et resté très attaché au club, Antoine Kombouaré est revenu à la Jonelière. Comme lors de son premier passage en février 2021, il est revenu en pompier pour sauver les Canaris. Waldemar Kita lui a fait confiance parce qu’il a l’avantage de connaître déjà la maison Jaune et Vert. Le technicien kanak aurait pu décliner la proposition du dirigeant, car il avait été viré par ce dernier en mai 2023. Néanmoins, il a accepté de revenir, moins d’un an après son limogeage, afin de sauver le club qui lui est aussi cher.

Lors de sa présentation en conférence de presse, Antoine Kombouaré avait reconnu des tensions et des relations difficiles avec Waldemar Kita, mais il avait confié que « le plus important » pour lui, c’est que le FC Nantes se maintienne dans l’élite. « Nous serons heureux tous les deux quand notre club sera en Ligue 1 », avait-il déclaré, au sujet de l’objectif commun.

Kombouaré assure que lui et Kita ont mis leurs égos de côté

Revenu sur les coulisses de son retour en Loire-Atlantique, sur les antennes d’Europe 1, le nouveau coach des Nantais assure que lui et président du club ont fait des concessions, lors de leurs échanges, afin de pouvoir travailler ensemble à nouveau. « Avec le président, on a mis nos égos de côté », a-t-il lâché.

Combien de temps va durer l’entente précaire entre Antoine Kombouaré et Waldemar Kita. Sera-t-elle suffisante pour assurer le maintien de Nantes en Ligue 1 ? Rendez-vous après la trêve internationale, pour les premières réponses. Pour rappel, le technicien de 60 ans a succédé à Jocelyn Gourvennec, le 17 mars. Il dirigera son premier match contre l’OGC Nice, à l’Allianz Riviera, dimanche (15h).