Nantes : Kombouaré revient, Waldemar Kita devant la justice

Deux jours après le retour d’Antoine Kombouaré au FC Nantes, une enquête pour fraude fiscale, concernant Waldemar Kita, refait surface.

Waldemar Kita et son épouse mis en examen pour fraude fiscale

Plusieurs médias avaient révélé que Waldemar Kita, président du FC Nantes, faisait l’objet d’une enquête du Parquet national financier (PNF), depuis 2017. Il aurait dissimulé plus de 14,8 millions d’euros d’impôts de solidarité sur la fortune (ISF), selon la justice française. Dans le cadre de cette procédure, le dirigeant des Canaris aurait fait l’objet d’importantes saisies pénales, dont un yacht. En février 2019, le PNF avait confirmé une enquête préliminaire visant la situation fiscale personnelle du président des Canaris.

Mais ces dernières années, on n’avait plus entendu parler de ce dossier. Ce jeudi 21 mars 2024, Actu Nantes apprend, de source judiciaire, que Waldemar Kita et son épouse Chantal ont été mis en examen, les 7 et 8 juillet 2022. Cela dans la plus grande discrétion. Ils sont poursuivis pour « des chefs de fraude fiscale, fraude fiscale aggravée, blanchiment aggravé de fraude fiscale et de blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée ». Des informations confirmées par Ouest-France.

Waldemar Kita fait l’objet d’une autre enquête à Rennes

Et ce n’est pas tout pour l’homme d’affaires franco-polonais. Une autre affaire financière dirigée par la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) le concernerait. D’après le média régional, il a été mis en examen en qualité de représentant légal du FC Nantes, le 21 septembre 2023, dans le dossier des transferts douteux de joueurs.

Sur ce dossier, Waldemar Kita est accusé d’avoir eu recours, plusieurs fois, depuis l’année 2015, à l’emploi d’agents sportifs non accrédités, dans le cadre de négociations de transferts de joueurs, ainsi que dans les négociations de leurs contrats de travail, selon Philippe Astruc, le procureur de la République de Rennes.

Kombouaré et son équipe perturbés par ces affaires judiciaires ?

Le timing de ces révélations n’est pas de nature à apporter la sérénité au FC Nantes, mais plutôt à perturber. Pour rappel, le patron du club de la Loire-Atlantique vient d’engager Antoine Kombouaré, pour tenter de sauver son équipe menacée de relégation en Ligue 2. Le FCN est 16e de Ligue 1 et barragiste, à 8 journées de la fin du championnat. Les Canaris ont donc besoin d’un climat paisible pour se tirer d’affaire.