La recette de Kombouaré pour assurer le maintien de Nantes

Avant le match du FC Nantes à Nice, dimanche (15h), Antoine Kombouaré a livré, en partie, sa recette pour tenter de maintenir les Canaris dans l’élite.

Antoine Kombouaré face à des vents contraires

Lors de son passage en conférence de presse d’avant-match du FC Nantes, Antoine Kombouaré a laissé entendre que l’heure n’est plus aux discours, mais à l’action sur le terrain. Son équipe, actuelle 16e et barragiste, affronte l’OGC Nice (5e) à l’Allianz Riviera, dimanche après-midi. Et sa mission commence dès ce match de la 27e journée de Ligue 1. « Il faut regrouper les énergies et faire bloc. Les discours ne servent plus à grand-chose, on doit répondre sur le terrain », a-t-il indiqué.

Mais les vents sont contraires pour le technicien kanak, depuis sa nomination à la place de Jocelyn Gourvennec, il y a une douzaine de jours. Moses Simon, l’un des attaquants des Canaris a été victime d’une fracture au péroné et sa saison est terminée. De plus, le FC Nantes sera privé de ses supporters face à Lyon, au stade de la Beaujoire. Ils sont suspendus. De ce fait, le match entre les deux clubs se disputera à huis clos, le 7 avril, conformément à la sanction de la LFP.

Kombouaré annonce une organisation défensive solide à Nice

Cependant, Antoine Kombouaré a sa petite idée pour remplir sa mission, celle de maintenir les Jaune et Vert en Ligue 1. Ayant trouvé une équipe qui jouait avec la peur au ventre ces dernières semaines et qui était marquée par « une lassitude mentale et l’usure », le nouveau coach du FCN pense qu’il « faut libérer les joueurs ». Il veut ainsi leur donner l’envie d’aller de l’avant, de se lâcher, tout en gardant un équilibre et une discipline défensive. L’une des recettes de l’entraineur de 60 ans est de faire en sorte que les joueurs nantais « se sentent capables de jouer un vrai match de foot ».

Le FC Nantes a 8 matchs pour se maintenir en Ligue 1, mais cela commence par celui contre l’OGC Nice. Pour Antoine Kombouaré, c’est un match à enjeu pour les deux matchs. Face à la meilleure défense de Ligue 1, le successeur de Gourvennec a mis en place « une organisation défensive solide ». Toutefois, il annonce que son équipe s’est préparée aussi pour ne « pas subir » les assauts niçois.