Grosse inquiétude au RC Strasbourg avant le choc contre Rennes

L’entraîneur du RC Strasbourg, Patrick Vieira pourrait se passer de plusieurs cadres de son équipe pour le choc face au Stade Rennais comptant pour la 27e journée de Ligue 1.

Le RC Strasbourg privé de certains joueurs

Le RC Strasbourg reçoit le Stade Rennais le dimanche 31 mars 2024 en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Avant ce choc, le technicien strasbourgeois, Patrick Vieira a animé une conférence de presse ce vendredi 29 mars au cours de laquelle il a fait le point de ses joueurs disponibles pour ce choc. Plusieurs cadres de l’équipe manqueront cette affiche.

Le latéral Fila, l’attaquant Mothiba (3 buts cette saison), l’attaquant ivoirien Sahi Dion et l’ailier Angelo sont forfaits pour cette rencontre. Les défenseurs Sylla et Ismaël Doukouré sont incertains. Face à la presse, Patrick Vieira a indiqué qu’ils ont repris l’entraînement collectif avec le groupe, mais on va attendre la dernière séance d’entraînement ce samedi 30 mars 2024 pour savoir s’ils seront opérationnels pour cette affiche.

« Ils se sont entraînés pratiquement toute la semaine avec le groupe. Mais on va attendre la dernière séance pour déterminer s’ils sont aptes, ou non, pour cette rencontre », a expliqué le coach.

🚨Vieira sur l’état des troupes avant Rennes :



« On a récupéré Sylla. Concernant Douk et Sahi, on va attendre demain pour prendre une décision. Sissoko doit suivre un programme individuel ce vendredi, demain il sera avec le collectif. » @Direct__Racing https://t.co/1GhUeuTAFU — Evan Hmd (@hmd_evan) March 29, 2024

Patrick Vieira peut toutefois compter sur les retours de suspension du milieu de terrain Sissoko et de Mwanga. Ils avaient tous manqué la rencontre face au FC Nantes avant la trêve internationale.

Le RC Strasbourg vise le maintien en Ligue 1

Le RC Strasbourg vise le maintien en Ligue 1 à l’issue de cette saison. Les Alsaciens rencontrent d’énormes difficultés en championnat de France. Ils ont été également éliminés de la Coupe de France. Le RC Strasbourg occupe provisoirement la 12e place au classement avec 29 points. Les hommes de Patrick Vieira peuvent encore retrousser les manches et atteindre cet objectif pendant ce sprint final.

Cette rencontre face au Stade Rennais s’annonce difficile pour le RC Strasbourg. Le club breton est en pleine forme et cherche à valider son ticket pour une compétition européenne la saison prochaine. Les hommes de Julien Stephan ont facilement pourfendu l’Olympique de Marseille (2-0) avant le rassemblement international.