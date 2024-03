Stade Rennais : Christopher Wooh lance un message fort à Julien Stéphan

Très peu utilisé depuis son arrivée au Stade Rennais, Christopher Wooh attend toujours son heure de gloire. Le défenseur central camerounais est cantonné à un rôle de remplaçant chez les Bretons. Alors que le club s’apprête à aborder un sprint final décisif, le joueur de 22 ans envoie un message fort à son entraîneur.

Un temps de jeu très limité pour Christopher Wooh

International camerounais, Christopher Wooh dispute seulement sa deuxième saison au Stade Rennais. Il avait rejoint le club à l’été 2022 en provenance du RC Lens contre la somme de trois millions d’euros. Alors qu’il s’attendait à avoir une meilleure situation cette saison sous les ordres de Julien Stéphan, les lignes n’ont pas beaucoup bougé. Le défenseur central conserve son rôle de seconde option dans les plans de l’entraîneur breton.

Cette saison, Christopher Wooh n’a disputé que 14 matchs toutes compétitions confondues, dont onze en Ligue 1. Auteur d’un but, le natif de Louvres n’a même pas disputé la moitié des matchs de la saison et n’a disputé que 35% du temps de jeu possible avec Rennes, soit 35% d’apparition dans le onze entrant de Stéphan. Avec un total de 829 minutes de jeu disputées, Wooh sait qu’il a encore du chemin à faire pour une saison pleine et il compte bien y arriver.

Christopher Wooh prêt à inverser la tendance et s’imposer à Rennes

Le Camerounais le sait, à son poste il est important d’enchaîner les matchs. Ce qui loin d’être une réalité dans une défense où il y a une rude concurrence. Après deux saisons avec un statut de remplaçant, Christopher Wooh en a beaucoup appris et veut faire bouger les lignes. « Maintenant, je sens que je suis prêt à m’imposer en tant que titulaire et tout faire pour le montrer, en entraînement et en match, pour être titulaire », a-t-il déclaré en conférence de presse vendredi.

Habitué à son second rôle, le joueur de 22 ans a saisi sa chance en étant titulaire lors de la victoire de 2-0 du Stade Rennais face à l’OM aux côtés d’Adrien Truffert. Loin de baisser les bras, il compte bien se battre pour ne jamais baisser de niveau. En ce sens, Wooh a pris un préparateur physique et dispose d’une bonne équipe autour du staff rennais pour le garder en jambes.

Christopher Wooh prévient le RC Strasbourg

La Ligue 1 aborde un sprint final décisif pour les clubs en lice pour une place européenne comme le Stade Rennais. Dimanche, ils voyagent en Alsace pour défier le RC Strasbourg de Patrick Vieira. Pour le Camerounais, l’opération est simple, il faut « tout faire pour ramener les trois points et se concentrer sur la suite ». Christopher Wooh assure que les Rennais ont beaucoup d’énergie pour ce sprint final même s’il faut y aller match après match, étant bien focus sur celui du dimanche.