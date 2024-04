Foot Mercato : c’est officiel ! Le RC Strasbourg résilie le contrat d’un cadre

Les dirigeants du RC Strasbourg ont acté le départ d’un cadre de l’équipe. Son contrat est résilié suite à un accord.

Le RC Strasbourg se bat pour le maintien en Ligue 1

Le RC Strasbourg veut faire le ménage au sein de son équipe. Certains joueurs vont plier leurs bagages. De nouveaux talents arriveront lors du prochain marché des transferts. Le club souffre en championnat de France cette saison.

Les Alsaciens ont aligné 4 défaites d’affilée face au PSG (1-2), Lens (3-1), Lorient (3-1) et Brest (0-3). Ils ont concédé un match nul face à Montpellier (2-2), et ont ensuite concédé une nouvelle défaite face à l’AS Monaco (0-1). Après cette mauvaise série de résultats, les Bleus ont relevé la tête. Ils ont remporté deux solides victoires contre le FC Nantes pour le compte de la 26e journée de Ligue 1 avant la trêve internationale et face au Stade Rennais pour le compte de la 27e journée de championnat de France.

Les hommes de Patrick Vieira ont lâché des points (0-0) lors de leur déplacement sur le terrain du Toulouse FC en clôture de la 28e journée de Ligue 1. Le club se porte mieux pendant ce sprint final et peut viser le maintien.

Sanjin Prcic et le RC Strasbourg se séparent

Dans un communiqué publié ce mardi 9 avril 2024 sur son compte officiel, le RC Strasbourg a annoncé la résiliation du contrat du milieu de terrain Sanjin Prcic. Les deux camps ont trouvé un accord. « Racing et Sanjin Prcic ont trouvé un accord pour la résiliation du contrat du milieu de terrain. Le club lui souhaite une bonne continuation pour la suite de sa carrière », a écrit le Racing.

L’international bosniaque a rejoint le RC Strasbourg en janvier 2019. Il a disputé au total 101 matchs avec les Alsaciens. Il a inscrit 4 buts et a délivré 3 passes décisives. Cette saison, il a fait 3 apparitions en Ligue 1. Sanjin Prcic n’entre plus dans les plans du technicien français Patric Vieira. Il a décidé de se relancer dans un autre club.