Le grand coup du PSG : Griezmann après Mbappé ? Les détails du deal

Rayonnant avec l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann serait sur les tablettes du PSG pour l’après-Kylian Mbappé. Les dirigeants parisiens s’apprêteraient même à lancer l’offensive pour la star française.

Rencontre à venir entre le PSG et le clan Antoine Griezmann

Avec le départ de Kylian Mbappé à la fin de cette saison, le Paris Saint-Germain devrait se montrer très actif lors du prochain mercato estival avec le renfort d’un top joueur de classe mondiale. Si les noms de Victor Osimhen, Rafael Leao et Marcus Rashford sont régulièrement cités, les dernières informations du site Todo Fichajes évoquent une rencontre à venir entre les dirigeants du club de la capitale française et le clan Antoine Griezmann.

Le média espagnol explique notamment que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos auraient fait de la signature de la star de l’Atlético Madrid une priorité pour le prochain été. Courtisan de longue date de l’international français de 32 ans, le PSG aimerait profiter de sa situation actuelle et du départ de Mbappé pour le convaincre de venir constituer un trio offensif avec Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani la saison prochaine.

« L’intérêt persiste » et « il y aura des contacts » entre des émissaires parisiens et le clan Griezmann dans les jours à venir pour sonder le Champion du monde 2018. Un intérêt bien réel d’autant que Grizou pourrait être disponible pour presque rien cet été.

Antoine Griezmann disponible seulement pour 15M€ ?

Lié à l’Atlético Madrid jusqu’en juin 2026, Antoine Griezmann dispose d’une clause libératoire de seulement 15 millions d’euros comme annoncé, il y a quelques semaines, par le journaliste Loïc Tanzi du quotidien sportif L’Équipe. Meilleur buteur de l’histoire des Colchoneros, le natif de Mâcon pourrait représenter une belle recrue avec encore quelques belles années devant lui.

Alors que Kylian Mbappé s’apprête à faire ses adieux à la Ligue 1, le Paris SG pourrait réaliser une grosse affaire avec Antoine Griezmann durant le mercato estival. « Après il faut arriver le convaincre… », avait notamment prévenu Tanzi.