Blessures et calendrier infernal de Nantes, Kombouaré sous pression pour le maintien

Le FC Nantes a pris un précieux point à Montpellier, mais est rentré avec des blessés. Et ce n’est pas bon signe, car les Canaris ont un calendrier infernal en cette fin de saison.

Pablo Chirivella et Nicolas Cozza blessés

Le FC Nantes a accroché Montpellier (1-1) au stade de la Mosson, vendredi soir, en ouverture de la 31e journée de Ligue 1. Surpris dès l’entame de la rencontre (1-0, 2e), les Canaris ont réagi rapidement pour égaliser par Matthis Abline (1-1, 7e). Mais la fin du match entre montpelliérain et nantais a été très musclée. L’équipe de Michel der Zakarian a terminé la rencontre à 9, à la suite de l’expulsion de Lucas Mincarelli et d’Arnaud Nordin.

Le deuxième a porté un violent coup de pied au visage de Nicolas Cozza, dans le temps additionnel. Le défenseur du FCN a dû passer un protocole commotion, mais il a fini le match. Évidemment, avec une blessure à la tête et un œil tuméfié.

Le FCN a également perdu son capitaine Pablo Chirivella, à l’heure de jeu. Touché aux adducteurs, il est sorti au profit de Samuel Moutoussamy. Nicolas Pallois aussi a été victime d’une grosse semelle de Teji Savanier (24e), mais l’imposant et courageux défenseur est resté sur le terrain jusqu’à la fin du match.

Le FC Nantes affrontera Brest, Lille et Monaco

En attendant le point médical du staff du FC Nantes, un gros calendrier attend l’équipe d’Antoine Kombouaré. Elle se déplacera sur le terrain du Stade Brestois, actuel 3e et en course pour une place en Ligue de champions. Les Canaris recevront ensuite le LOSC (4e), qui lutte également pour finir sur le podium. Les Nantais boucleront la saison par un difficile déplacement à Monaco. Les Monégasques sont solides dauphins du PSG, avec 5 points d’avance sur Brest, avant la suite de la 31e journée.

Kombouaré et les Canaris dos au mur

Avec le point pris à Montpellier, le FC Nantes est toujours 14e, avec 32 points. Mais il peut se fait doubler par le FC Metz (29 points), en cas de victoire sur Lille. Il est également possible que le Havre AC, barragiste (avec 28 points), se rapproche des Canaris à un petit point. À condition qu’il remporte son match face au PSG à Paris, ce soir (21h). Au pire des cas, l’équipe d’Antoine Kombouaré sera 15e à l’issue de la 31e journée.

Elle devrait donc se retrousser les manches, pour affronter Brest, Lille et Monaco. « On n’a pas le choix : si on veut se maintenir, il faut aller chercher des victoires », a déclaré Antoine Kombouaré, en réagissant au terrible calendrier du FC Nantes.