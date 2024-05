Le Collectif Ultras Paris (CUP) a lancé un appel à tous les supporters parisiens à la veille du choc entre le PSG et le Borussia Dortmund au match retour des demi-finales de la Ligue des Champions.

La grande mobilisation du CUP !

Le Paris Saint-Germain se prépare à affronter le Borussia Dortmund mardi soir, à l’occasion du match retour des demi-finales de la Ligue des Champions. À cet effet, le Collectif Ultras Paris (CUP) promet une ambiance inouïe au Parc des Princes. Le CUP a lancé un appel à tous les supporters Rouge et Bleu pour transformer l’antre du PSG en un véritable chaudron le jour de ce match décisif pour la saison et l’histoire du club parisien.

« Notre ferveur et notre folie doivent se propager dans toute la ville jusque dans les travées du Parc des Princes ». Collectif Ultras Paris (CUP).

Malgré les risques de sanctions de l’UEFA en raison de l’utilisation excessive de fumigènes par les supporters, le CUP reste déterminé à créer une atmosphère terrifiante pour l’adversaire.

« Notre soutien sera sans faille et notre stade de légende sera un volcan qui galvanisera nos joueurs et terrifiera notre adversaire du soir, de l’avant-match jusqu’au coup de sifflet final, et ceci quel qu’en soit le score », a conclu le CUP.

Qui dit soirée Ligue des Champions, dit grosse ambiance au Parc demain. 🔥🔴🔵



Retour sur les tifos des supporters du PSG cette saison.



Nouvelle masterclass en vue demain ? pic.twitter.com/N5JTheTIyy — Actu Foot (@ActuFoot_) May 6, 2024

Le PSG prêt pour défier le Borussia Dortmund

Le PSG s’est incliné (1-0) au match aller au Stade Signal Induna Park. Le vestiaire reste soudé derrière Luis Enrique pour battre les Borussen et rejoindre la finale de la Ligue des champions. Luis Enrique promet une bataille féroce où le PSG n’a qu’un seul objectif : la victoire. Il compte sur l’ambiance au Parc des Princes et le soutien indéfectible des supporters parisiens pour remporter la victoire. « On va gagner ! », a promis le coach parisien.

Il faut dire que la Ligue des champions revêt une importance toute particulière pour le Paris Saint-Germain et ses supporters. Leur grand rival, l’OM est seul en France à avoir glané ce titre suprême du football européen. Même si le club parisien domine sans partage le foot en France depuis son rachat par QSI, il n’assouvira pas ses envies de grandeurs sans ce trophée. À quelque deux pas de la reconnaissance finale, le PSG doit tout faire pour battre Dortmund avant de défier le Real Madrid ou le Bayern Munich qui s’affrontenr mercredi.