Vente ASSE : Deux réunions décisives fixées à Saint-Etienne

La vente de l’ASSE est imminente ! En marge des négociations exclusives, la direction de Saint-Etienne a rendez-vous avec les salariés, pour évoquer l’offre canadienne. Un Conseil d’administration est également convoqué.

La direction de l’ASSE rencontre les salariés du club

Après de longues années sur le marché (depuis 2018), l’ASSE est en passe d’être vendue. Bernard Caïazzo et son associé Roland Romeyer tiennent une offre de reprise de Kilmer Sports Venture. La proposition du groupe canadien est estimée à 20 M€. Une offre que les deux propriétaires de l’AS Saint-Etienne sont en passe d’acceptées, car ils sont entrés en négociations exclusives avec Lawrence (Larry) Tanenbaum, le président du groupe familial.

Pour ce faire, les responsables de l’ASSE ont convoqué le Comité social et économique (CSE) du club à une réunion extraordinaire, mercredi. Cette rencontre a pour but « d’examiner l’offre de reprise du fonds d’investissement canadien », a appris Le Figaro, ce lundi, auprès de la direction stéphanoise.

Selon la précision de l’AFP, rapportée par la source, l’ordre du jour de ladite réunion ne comporte pas de point « relatif à un éventuel plan de sauvegarde de l’emploi au sein de l’entreprise ». Pour rappel, l’on dénombre 270 salariés (210 en équivalent temps-plein) à l’ASSE : joueurs, joueuses, staff technique et centre de formation compris.

Réunion du Conseil d’administration de la société ASSE Groupe

En plus de la rencontre avec le CSE, une réunion du Conseil d’administration de la société ASSE Groupe est également prévue ce mercredi, d’après l’Agence France Presse. ASSE Groupe est en effet la holding qui contrôle la SASP AS Saint-Etienne. Kilmer Sports Venture, est une filiale du groupe Kilmer Groupe, une société basée à Toronto et spécialisée dans les placements privés, l’immobilier et le secteur des sports et médias.

Son fondateur est le Canadien, Larry Tanenbaum. Sa fortune personnelle est évaluée à 2,5 milliards de dollars US. C’est lui le grand patron d’Ivan Gazidis (59 ans), le porteur du projet de reprise en main de l’ASSE. Ce dernier a été nommé Directeur général du Kilmer Sports Venture, le 5 mars 2024. Il a été par ailleurs directeur sportif d’Arsenal, puis de l’AC Milan.