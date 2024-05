Mercato en feu : Une signature gigantesque se précise au PSG !

En pleine préparation de l’avenir sans Kylian Mbappé, qui s’apprête à signer au Real Madrid, le PSG aurait lancé des discussions pour une signature gigantesque dans les semaines à venir.

C’est confirmé, le PSG entend bien consolider un poste clé

Malgré de nombreuses critiques sur ses prestations lors de certains grands rendez-vous de Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma garde la confiance du Paris Saint-Germain. Titulaire indiscutable depuis deux saisons, le gardien de but italien va poursuivre son aventure dans la capitale, même si Luis Campos s’est déjà mis à la recherche d’un concurrent de taille à son poste.

Désigné « Meilleur gardien de la Ligue 1 » à l’issue de l’exercice 2023-2024 à l’occasion des Trophées UNFP, Donnarumma va prochainement parapher un nouveau bail avec les Rouge et Bleu, selon les informations du journal L’Équipe. Déjà lié jusqu’en juin 2026, le dernier rempart de 25 ans pourrait donc s’inscrire sur la durée avec le Paris Saint-Germain avec une rallonge de deux ou trois années supplémentaires. D’ailleurs, la direction du club de la capitale serait passée à l’action pour finaliser rapidement ce dossier.

Négociations lancées pour la prolongation de Donnarumma

Arrivé librement en provenance de l’AC Milan à l’été 2021, Gianluigi Donnarumma se sent très heureux au Paris Saint-Germain et a d’ores et déjà donné son accord de principe à ses dirigeants pour une prolongation.

« Alors que son contrat actuel court jusqu’en 2026, Gianluigi Donnarumma discute d’une prolongation avec le PSG. Les échanges entre les deux camps doivent se poursuivre. Des premiers échanges ont eu lieu ces derniers jours entre le PSG et l’entourage de Gianluigi Donnarumma pour prolonger le contrat du portier de 25 ans », confirme RMC Sport.

Avec le départ de Keylor Navas, en fin de contrat, le Paris SG pourrait aller chercher Lucas Chevalier ou encore Diant Ramaj à l’Ajax Amsterdam cet été pour maintenir la pression sur le successeur de Gianluigi Buffon.