OM : La grosse annonce de Pau Lopez sur son avenir

L’avenir du gardien de but de l’Olympique de Marseille, Pau Lopez, est incertain. Il pourrait figurer sur la liste des départs lors du mercato estival.

Pau Lopez sur le départ cet été ?

Ça chauffe à l’OM depuis mercredi soir et la défaite face au Stade de Reims, en match en retard de la 32e journée de Ligue 1. Les Marseillais ont raté l’occasion de prendre la 6e place et de se qualifier pour une compétition européenne la saison prochaine.

L’Olympique de Marseille va disputer son dernier match de la saison contre Le Havre dimanche prochain. À 48 heures de ce choc, Pau Lopez a évoqué son futur au sein du club marseillais. L’international espagnol attend son sort cet été. Sans Coupe d’Europe, le club phocéen va opérer de nombreux changements dans son effectif. L’entraîneur marseillais Jean-Louis Gasset a annoncé ce vendredi 17 son départ à la fin de cette saison. L’homme de 70 ans dirigera son dernier match le dimanche prochain face au Havre.

🗣️ Pau Lopez 🇪🇸 sur son avenir à l’OM :



« J'ai envie de continuer mais après une saison comme ça il faut écouter le club, être honnête et assumer »#TeamOM | #HACOM pic.twitter.com/QPy8HPSvmq — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) May 17, 2024

Pau Lopez veut rester à l’OM

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, Pau Lopez pourrait aussi faire ses valises cet été. Toutefois, l’ancien portier de l’AS Rome aimerait bien rester au club la saison prochaine. Le gardien de 29 ans a indiqué que la direction marseillaise pourrait prendre des décisions fortes après une saison difficile. Il est donc prêt à attendre de connaître son nouvel entraîneur pour savoir quel sera son sort.

« Je vais parler avec le président et mon agent, j’attendais que la saison se finisse. Je veux continuer ici. Mais il faut écouter le club après une saison comme ça. Il faut être honnête et assumer ce qu’on a fait. Le club va peut-être prendre la décision de changer de joueurs. Il faut aussi attendre le nouveau coach pour savoir ce qu’il veut faire. Depuis que je suis là, je me sens très bien. Il faut attendre ce que le club va décider », a déclaré Pau Lopez en conférence de presse.