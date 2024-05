Mercato RC Lens : Franck Haise séduit par un énorme transfert qui s’annonce

Franck Haise s’est montré très enthousiasmé à l’idée d’enregistrer un renfort de taille cet été au RC Lens. Ce qui viendrait donner un gros coup de pouce aux Sang et Or pour la saison prochaine.

RC Lens : Franck Haise s’accroche au rêve européen des Lensois

Le RC Lens se prépare pour un match crucial contre Montpellier dimanche, qui pourrait déterminer leur qualification pour les compétitions européennes. Cette affiche est considérée comme la dernière chance pour les hommes de Franck Haise de s’accrocher à l’espoir d’une place en Europe pour la saison prochaine.

Actuellement sixièmes, les Sang et Or doivent gagner pour préserver leurs chances, tandis que Montpellier, classé 11ème, cherchera à jouer les trouble-fêtes et à finir la saison sur une note positive. Avec l’ambition de jouer encore en Europe la saison prochaine, le RC Lens prépare déjà son effectif avec une opération retentissante qui s’annonce.

Le RC Lens rêve bien de Raphaël Varane

Le Racing Club de Lens nourrit l’ambitieux rêve de voir Raphaël Varane porter à nouveau les couleurs sang et or. Formé au RC Lens avant de devenir un défenseur de renommée mondiale, Varane est le genre de joueur qui pourrait transformer l’équipe et inspirer les supporters. Pour Lens, recruter Varane serait un retour triomphal pour le joueur formé au club.

Avec son expérience au Real Madrid et à Manchester United, Varane apporterait un niveau de jeu et une expérience précieuse à l’effectif de Franck Haise. Le club artésien devra naviguer dans les contraintes budgétaires pour concrétiser un tel transfert. D’autres clubs, potentiellement plus huppés, pourraient également être intéressés par Varane.

Franck Haise déjà emballé par une possible arrivée de Varane

La possibilité pour le Racing Club de Lens d’avoir Varane dans son effectif est bien réelle et Franck Haise en est bien enthousiasmé. « Évidemment que Raphaël Varane peut m’intéresser par ses qualités de joueur, de leader, ses qualités humaines, tout ce qu’il représente et ce qu’il est capable de donner », a-t-il réagi en conférence de presse, comme rapporté par Foot Mercato.

Bien conscient des contraintes financières, Haise a exprimé son enthousiasme à l’idée d’un tel transfert, affirmant qu’il serait « l’entraîneur le plus heureux » si une possibilité se concrétisait.