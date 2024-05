PSG Mercato : Ça chauffe, Arnau Tenas sur le départ ?

En manque de temps de jeu au PSG, le gardien de but Arnau Tenas aurait demandé à ses dirigeants à être prêté à un autre club cet été.

Mercato : Arnau Tenas veut quitter le PSG

Le gardien de but espagnol Arnau Tenas ne fait pas partie du plan du technicien parisien Luis Enrique. Recruté en début de saison dernière en provenance du FC Barcelone, Arnau Tenas a rejoint les rangs parisiens pour concurrencer le gardien titulaire Gianluigi Donnarumma. Mais l’Espagnol n’a pu prendre part qu’à six rencontres toutes compétitions confondues, une situation qui commence à peser sur son moral.

L’ancien gardien de but du FC Barcelone envisage de trouver un nouveau point de chute afin de continuer à travailler et progresser. En raison de la forte concurrence à son poste, son temps du jeu est limité. Le gardien de but italien Gianluigi Donnarumma n’est pas prêt à laisser sa place à un autre joueur. Il veut encore entamer des négociations avec les pensionnaires du Parc des Princes pour prolonger son contrat.

Le directeur sportif du Paris SG, Luis Campos cible aussi le gardien de but russe Matvey Safonov pour le signer cet été. Arnau Tenas devrait quitter le club s’il ne veut pas chauffer le banc.

Le PSG favorable au prêt du gardien de but Arnau Tenas

Selon les informations de L’Equipe, Arnau Tenas veut rebondir dans un autre club. Il aurait fait part à ses dirigeants de son intention de rejoindre la Liga sous forme de prêt lors du prochain mercato estival.

La source indique que le Paris Saint-Germain ne ferme pas la porte à un départ du gardien de but espagnol lors du mercato d’été. Arnau Tenas pourra alors retrouver une place de titulaire dans les cages d’un autre club.

L’ogre parisien ne veut pas vendre Arnau Tenas cet été.