Ça chauffe à l’OM : Rachid Zéroual met en garde McCourt et Longoria

Le responsable du groupe de supporters des Winners, Rachid Zéroual est en colère après la dernière sortie médiatique des patrons de l’OM, Frank McCourt et Pablo Longoria.

Frank McCourt encense Pablo Longoria

En début de semaine, le propriétaire de l’OM, Frank McCourt, et le président du club Pablo Longoria ont évoqué l’avenir du club phocéen. Le dirigeant américain a loué le travail fait par Pablo Longoria à l’OM et annonce un nouveau cycle avec le même homme.

« J’aime l’OM. Engagement total. Nous démarrons cet été un nouveau projet à long terme avec Pablo Longoria aux commandes », a déclaré McCourt.

Pablo Longoria prépare déjà le mercato estival et s’affaire pour trouver un nouvel entraîneur afin de remplacer Jean-Louis Gasset.

« On a dressé le portrait-robot du futur entraîneur. On a les idées claires et on sait les caractéristiques qu’il doit avoir. On espère l’annoncer le plus tôt possible. On veut prendre la bonne décision et on y dépense beaucoup d’énergie », a annoncé Pablo Longoria.

Tension à l’OM la saison prochaine ?

Les annonces de Frank McCourt et Pablo Longoria n’ont pas convaincu Rachid Zéroual. Dans une interview accordée à La Marseillaise, il a taclé Frank McCourt et son acolyte. Selon lui, les deux dirigeants n’ont pas pris des mesures concrètes pour permettre à l’OM de surfer sur les vagues du succès la saison prochaine.

« McCourt n’a fait qu’une chose : il est venu pour réconforter Longoria. Pour le reste, rien ne change. Ils sont complices des méfaits qui plombent l’OM de la tête aux pieds. Au final, je me dis que le cauchemar va continuer. Est-ce que nous méritons une telle direction ? Et combien de temps encore va-t-on la subir ? Il pourra mettre qui il veut sur le banc, tant que Longoria imposera que ses joueurs jouent, l’OM n’avancera pas. Nous demandons à voir qui va venir et dans quelles conditions », a lâché Rachid Zéroual.

Le leader des supporters des Winners lance un sérieux avertissement aux dirigeants. Si le club ne recrute pas des joueurs talentueux lors du mercato estival et commence par livrer de piètres performances la saison prochaine, Longoria et McCourt feront face à la colère des supporters de l’Olympique de Marseille.

« Quand je vois la saison qui est en train de se préparer, je n’aimerais pas être à la place de Longoria. Il faudrait se débarrasser de certains, mais ils ont des contrats qu’aucun club sérieux ne peut prendre à sa charge. Si cela se passe encore mal, cela pétera encore en septembre », a-t-il ajouté.