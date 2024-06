Georges Mikautadze à l’OM ? Le FC Metz fixe le prix à Pablo Longoria

L’attaquant géorgien Georges Mikautadze est l’une des cibles prioritaires de l’Olympique de Marseille cet été. Son prix grimpe.

Le FC Metz conserve Georges Mikautadze

Le FC Metz a levé l’option d’achat de l’attaquant géorgien Georges Mikautadze, évaluée à 13 millions d’euros. Les Messins ne veulent pas le garder la saison prochaine. Ils veulent faire une belle opération avec ce transfert, car Georges Mikautadze attise les convoitises de nombreux clubs de Ligue 1 après ses belles statistiques cette saison.

L’international géorgien a fait son retour dans ce club en janvier dernier, six mois après son transfert à l’Ajax Amsterdam pour un montant de 16 millions d’euros. Depuis son retour, Mikautadze affole les compteurs de but. Il a inscrit 13 buts en Ligue 1 cette saison. Selon le compte insider La Tribune OM, les dirigeants marseillais s’intéressent au numéro 9 de Metz et envisagent de le recruter lors du prochain mercato estival.

« Longoria le voulait avant son départ à l’Ajax. Benatia est OK. A voir avec le futur entraîneur. Je ne sais pas si Metz doit se maintenir pour activer l’option d’achat de 10 millions d’euros mais Metz voudra le revendre cet été. Sinon, il faudra négocier avec l’Ajax », avait indiqué cette source proche du club phocéen.

Le FC Metz exige 20 millions d’euros pour Georges Mikautadze

Le FC Metz a dévoilé le prix de Georges Mikautadze. Selon les informations de Foot Mercato, les dirigeants messins envisagent de céder le joueur pour 20 millions d’euros cet été. Les pensionnaires du Vélodrome doivent débourser cette somme pour recruter la pépite géorgienne. L’OM ne lui a encore formulé aucune offre. Le club pourrait passer à l’attaque lors du prochain mercato estival.