Mercato OM : Marcus Rashford, le coup du siècle se précise

Pablo Longoria pourrait réaliser l’un des plus grands coups mercato OM avec la possible arrivée de Marcus Rashford. Selon des informations récentes du TEAMTalk, le club phocéen est intéressé par l’international anglais, actuellement sous contrat avec Manchester United jusqu’en 2028. Bien que Marcus Rashford soit également dans le viseur de clubs prestigieux comme le Bayern Munich et le PSG, l’Olympique de Marseille semble prêt à tenter sa chance pour ce transfert ambitieux.

Mercato OM : Marcus Rashford, l’OM à deux doigts d’un transfert historique !

Le défi est de taille pour l’OM. En effet, le salaire de Marcus Rashford est estimé à environ 18,25 millions d’euros par an, un montant que seuls des clubs comme le PSG sont capables de proposer en France. Malgré cet obstacle financier, l’Olympique de Marseille explore des solutions pour contourner ce problème, peut-être en s’appuyant sur des partenariats financiers et des ventes importantes de joueurs lors du prochain mercato de l’OM.

Le joueur de 26 ans, dont la valeur marchande est actuellement estimée à 60 millions d’euros par Transfermarkt, a connu une saison 2023-2024 en demi-teinte avec Manchester United, marquant 4 buts et délivrant 3 passes décisives en 12 apparitions. Cependant, Marcus Rashford reste un attaquant redoutable, et sa venue pourrait redynamiser l’attaque de l’Olympique de Marseille. Avec un tel profil, l’OM espère frapper fort sur la scène européenne.

OM Mercato : Marcus Rashford, l’atout rêvé pour révolutionner l’attaque marseillaise

Même si les obstacles financiers sont importants, le mercato OM de l’été prochain pourrait faire entrer le club phocéen dans une nouvelle dimension en attirant un joueur de cette envergure. La signature de Marcus Rashford serait comparable à d’autres coups spectaculaires déjà réalisés par l’OM, comme celui de Mason Greenwood.