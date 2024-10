AS Monaco vs Etoile Rouge : Adi Hütter dévoile le groupe de l’ASM, la compo !

Les voyants de l’AS Monaco sont au vert avant la rencontre face à l’Étoile Rouge de Belgrade en Ligue des Champions. Le groupe monégasque est presque au complet.

L’AS Monaco affronte l’Étoile Rouge de Belgrade

L’AS Monaco aborde en toute confiance sa rencontre face à l’Étoile Rouge de Belgrade, ce mardi au Stade Louis II, pour le compte de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Après une victoire face au FC Barcelone et un match nul contre le Dinamo Zagreb, les hommes d’Adi Hütter visent une nouvelle performance de haut niveau pour continuer leur belle série d’invincibilité.

Le technicien autrichien Adi Hütter peut compter sur un groupe quasi au complet. Les milieux de terrain Denis Zakaria et Lamine Camara, ainsi que les attaquants Takumi Minamino et Breel Embolo, sont tous aptes à disputer cette rencontre. En revanche, l’international américain Folarin Balogun, blessé à l’épaule, est forfait. Mohammed Salisu et Edan Diop sont également absents.

Le groupe pour la réception de l'Etoile Rouge de Belgrade



— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 21, 2024

La composition probable de l’AS Monaco

Majecki – Vanderson, Kehrer, Singo, Caio Henrique – Zakaria, Camara – Akliouche, Minamino, Golovin – Embolo.