RC Lens vs LOSC : Coup dur pour Bruno Genesio !

Le LOSC enregistre plusieurs forfaits avant le derby face au RC Lens en Ligue 1. Sept joueurs lillois vont rater cette affiche.

Le LOSC à bout de souffle avant d’affronter le RC Lens

Le RC Lens et le LOSC ont rendez-vous au stade Bollaert samedi prochain pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1. Les Dogues vont affronter les Sang et Or après leur match face à l’Atlético de Madrid ce mercredi en Ligue des Champions et seraient un peu fatigués avant de se déplacer à Lens.

Les voyants du LOSC sont au rouge avant ce derby du Nord. Le technicien du LOSC, Bruno Genesio, sera privé de plusieurs de ses joueurs pour cette affiche. Le défenseur néerlandais Mitchel Bakker souffre d’une lésion musculaire qui va l’éloigner des terrains plusieurs semaines. Tiago Santos, victime d’une rupture des ligaments croisés antérieurs, sera absent pendant plusieurs mois. Hakon Haraldsson, Ethan Mbappé, Samuel Umtiti, Ismaily et Nabil Bentaleb ne sont pas encore disponibles pour retrouver les terrains.

Le RC Lens est invaincu en Ligue 1 depuis le début de cette saison sous la houlette de Will Still. Les Sang et Or occupent provisoirement la 5e place au classement avec 14 points. De son côté, le LOSC occupe la 4e place au classement avec 14 points.