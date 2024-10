OM : Le beau geste de Mason Greenwood avant le choc contre Paris

À quelques jours du choc OM-PSG en championnat, Mason Greenwood a effectué un geste admirable envers les supporters phocéens, témoignant de son affection pour Marseille.

Mason Greenwood, des buts et un cœur pour Marseille

Après plusieurs semaines de disette, Mason Greenwood a renoué avec le chemin des filets de la plus belle des manières. Auteur d’une prestation aboutie et d’une réalisation face à Montpellier (5-0), l’attaquant anglais a confirmé son statut de buteur redoutable. Son compteur affiche désormais six réalisations en Ligue 1, le plaçant à une longueur du Parisien Bradley Barcola.

Au-delà de ses qualités techniques, l’attitude de Mason Greenwood impressionne également. L’ancien joueur de Manchester United, souvent critiqué pour son passé violent, semble avoir trouvé à Marseille un nouveau départ. Il a rapidement gagné la confiance de ses coéquipiers, mais aussi le cœur des supporters. Son engagement sur le terrain et sa disponibilité en dehors ne passent pas inaperçus.

La récente initiative de Mason Greenwood, publiée sur les réseaux sociaux, en dit long. Malgré les conditions météorologiques difficiles, le jeune joueur a pris le temps de signer des autographes et de prendre des photos avec les supporters de l’OM, démontrant ainsi son attachement à son nouveau club et à ses fans. Ce geste, loin d’être anodin, montre que l’attaquant anglais a à cœur de se faire apprécier à Marseille et de redonner confiance à ceux qui en doutaient.