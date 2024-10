LOSC : Le point sur le groupe avant le derby face au RC Lens

Le LOSC se rend à Bollaert-Delelis pour affronter le RC Lens avec un effectif largement décimé. Bruno Genesio devra composer sans huit joueurs pour ce derby du Nord.

LOSC : Coup dur avant le derby contre le RC Lens, de nombreuses absences

L’infirmerie du LOSC est bien remplie avant le choc face au RC Lens pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1. En conférence de presse ce vendredi 25 octobre 2024, le technicien du LOSC, Bruno Genesio, a fait le point sur ses hommes disponibles pour cette affiche. Il devra composer sans huit cadres.

Le défenseur néerlandais Mitchel Bakker souffre d’une lésion musculaire qui va l’éloigner des terrains plusieurs semaines. Tiago Santos, victime d’une rupture des ligaments croisés antérieurs, sera absent pendant plusieurs mois. Hakon Haraldsson, Ethan Mbappé, Samuel Umtiti, Ismaily, Nabil Bentaleb et Rafael Fernandes ne sont pas encore disponibles pour retrouver les terrains. Ayyoub Bouaddi est incertain.

« Mitchel Bakker a repris la course, mais n’est pas opérationnel. Rafael Fernandes est à l’arrêt. Tiago Santos, vous connaissez la situation. Ismaily et Hakon Haraldsson sont en bonne voie. De par les blessures, leurs délais de retour sont différents. Vous dire quand, ça serait prématuré, mais on peut raisonnablement espérer revoir Isma’ après la trêve de novembre. Nabil Bentaleb et Samuel Umtiti pour une durée longue. Ethan Mbappé qu’on ne verra pas avant 2025 et Rémy Cabella. », a expliqué Bruno Genesio.

Rémy Cabella s’est blessé à l’ischio-jambier droit mercredi soir en Ligue des Champions face à l’Atlético de Madrid. Il va manquer quelques semaines de compétition. « L’IRM est plutôt rassurante à son sujet, si on peut dire, le délai est moins long que celui imaginé mercredi soir. On espère qu’il soit là pour le match contre la Juventus, ce sera dans le meilleur des cas. », a-t-il ajouté.