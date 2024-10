Stade Rennais : Grosse inquiétude pour Mikayil Faye et Alidu Seidu !

Le Stade Rennais a perdu Mikayil Faye et Alidu Seidu lors de sa victoire face au Havre AC vendredi soir en Ligue 1.

Stade Rennais : Julien Stéphan perd deux cadres

Le Stade Rennais a remporté une victoire précieuse face au Havre (1-0) au Roazhon Park mais au prix fort. En effet, deux de ses défenseurs, Mikayil Faye et Alidu Seidu, ont été contraints de quitter la rencontre sur blessure.

Le Sénégalais est touché aux adducteurs et le Ghanéen à l’épaule. Les deux joueurs devront passer des examens complémentaires. À l’issue de la rencontre, le technicien du Stade Rennais, Julien Stéphan, a donné des nouvelles des deux joueurs.

« Mika, c’est un petit tir aux adducteurs. Je ne sais pas ce qu’il en est exactement, c’est une zone qui était déjà fragilisée depuis un petit moment, à laquelle on faisait attention et où il a ressenti une douleur. Ali, ça semblait être l’épaule. Son corps est un peu meurtri à différents endroits en ce moment, il serre les dents, mais on va certainement avoir besoin de le laisser se reposer pendant quelques jours pour qu’il puisse guérir. », a expliqué le coach breton.

Cette nouvelle victoire permet aux Rouge et Noir de reprendre confiance après une série de mauvais résultats. « Je ne suis pas soulagé mais satisfait d’avoir gagné, parce que l’on fait un métier où l’on est d’abord jugé sur les résultats. Il était important pour nous de prendre ces trois points-là, pour différentes raisons : pour remonter au classement, pour la confiance des joueurs, pour commencer à instaurer un début de dynamique », a réagi Julien Stéphan après la rencontre.