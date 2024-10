Montpellier HSC : Jordan Ferri appelle ses coéquipiers à la patience

Malgré l’arrivée de Jean-Louis Gasset, la série de défaites se poursuit pour le Montpellier HSC, qui a sombré dimanche dernier face au Toulouse FC (0-3). Ce revers a été un choc émotionnel pour toute l’équipe, y compris pour Jordan Ferri. Au micro de DAZN, le milieu de terrain français de 32 ans a appelé à la patience et à la solidarité.

« Il faut rester solidaires, nous sommes conscients de nos difficultés », a expliqué Jordan Ferri après la défaite, affichant un visage marqué par la déception. Pour le natif de Cavaillon, le club vient de changer d’entraîneur et il faudra du temps pour s’adapter au nouveau système de jeu et se familiariser avec le staff technique. « On vient de changer de coach. On n’a pas forcément eu le temps de nous préparer, il n’y a pas de raison de paniquer, nous ne sommes pas en situation d’urgence. Nous devons tout donner pour ce club, inverser la tendance, gagner des matchs et engranger des points au classement pour sortir de la zone rouge », a assuré Jordan Ferri.

La confiance, clé de la relance selon Jordan Ferri

Profondément affecté par les défaites du Montpellier HSC, le milieu de terrain de 32 ans reste cependant optimiste pour la suite de la saison. Il est convaincu que tout sera possible si l’équipe retrouve « la confiance. Nous avons eu très peu de temps pour travailler avec ce nouveau staff. Maintenant, nous avons une semaine complète pour préparer le prochain match et nous engager pleinement dans le combat dès dimanche prochain face au Havre. Tout tourne un peu contre nous en ce moment, entre les suspendus et les blessés… »

Pour conclure, Jordan Ferri exhorte ses coéquipiers à rester concentrés pour le reste du championnat. « C’est à nous d’inverser cette spirale négative. La saison n’est pas encore finie ; j’ai bon espoir. Nous n’avons pas une mauvaise équipe, ni de mauvais gars… Nous devons être plus concentrés dès l’entame du match, car nous nous tirons une balle dans le pied quand nous nous mettons en difficulté dès le début en encaissant deux buts en moins de 10 minutes. Il faut corriger cela. »