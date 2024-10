LOSC : Une bonne nouvelle tombe pour Tiago Santos !

Le LOSC a prolongé le contrat de son défenseur Tiago Santos. Le Portugais est désormais lié au club jusqu’en 2029.

LOSC : Tiago Santos paraphe un nouveau contrat avec Lille

Le LOSC a annoncé ce lundi la prolongation de contrat de Tiago Santos, désormais lié au club jusqu’en juin 2029. Le défenseur portugais connaît une période difficile après une rupture du ligament croisé antérieur subie lors d’un entraînement, une blessure qui le contraint à un long arrêt.

Malgré ce coup dur, le club lillois maintient pleinement sa confiance envers son jeune talent. Déjà engagé jusqu’en 2028, Santos a prolongé d’une année supplémentaire, un geste qui symbolise le soutien indéfectible du LOSC.

« En prolongeant aujourd’hui leur contrat, Tiago Santos et le LOSC témoignent de leur confiance et ambition mutuelles. Le Club est déterminé à accompagner son talentueux défenseur dans sa convalescence, puis son retour à la compétition, afin de lui permettre de retrouver la voie de l’ascension qui est la sienne. De son côté, Tiago Santos prouve son attachement au LOSC et à son projet en y engageant aujourd’hui son avenir. », a indiqué le club sur son site officiel.

Reconnaissant envers le LOSC, Tiago Santos a exprimé sa gratitude et promet de revenir en grande forme et contribuer aux succès de l’équipe. « Je suis très heureux de prolonger mon contrat avec le LOSC. Je remercie le club pour cette marque de confiance. Je suis actuellement blessé, malheureusement, mais cela fait partie du football. Je suis déterminé à revenir encore plus fort après ma blessure. Pour ça, je vais travailler très dur. », a réagi le joueur.

Cette saison, Tiago Santos a déjà disputé 13 rencontres toutes compétitions confondues avec le LOSC avant cette blessure.