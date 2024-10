Surprise au PSG : Milan Skriniar tout proche de la Juventus

Indésirable aux yeux de Luis Enrique, Milan Skriniar se rapproche d’un départ certain lors du prochain mercato hivernal. La Juventus Turin étant prête à relancer le défenseur central dans la seconde partie de saison?

Milan Skriniar sur le départ, la Juve à l’affût

Milan Skriniar pourrait bientôt faire ses valises et quitter le Paris Saint-Germain. Arrivé libre en juillet 2023 en provenance de l’Inter Milan, le défenseur central slovaque ne parvient pas à s’imposer dans le onze de départ de Luis Enrique. Le recrutement de Willian Pacho cet été a renforcé la concurrence au poste de défenseur central, reléguant Skriniar sur le banc.

Et avec les retours à venir de Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez, le joueur de 29 ans est bien conscient que son temps de jeu est très loin de s’améliorer. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Skriniar serait déterminé à changer d’air lors du prochain mercato hivernal. Surtout que de l’autre côté des Alpes, la Juventus Turin cherche à renforcer son secteur défensif et que le nouvel entraîneur Thiago Motta semble apprécier son profil.

Blessé au genou, Bremer, l’un des piliers de la défense turinoise, sera absent plusieurs mois. Le club piémontais voit donc en Milan Skriniar le profil idéal pour pallier cette absence et apporter son expérience au collectif de Thiago Motta. Pour parvenir à ses fins, la Vieille Dame semble déjà avoir peaufiné son plan.

Milan Skriniar prêté à la Juventus Turin cet hiver ?

Les Bianconeri, à la recherche d’un renfort défensif pour pallier la longue absence de Bremer, ont identifié Skriniar comme leur priorité. L’expérience du joueur et son profil de défenseur central polyvalent séduisent les dirigeants turinois. Si les contacts entre les deux clubs n’ont pas encore été officialisés, La Gazzetta dello Sport assure que le partenaire de Willian Pacho est la priorité des Bianconeri pour le recrutement de janvier prochain.

Un prêt avec option d’achat pourrait être une formule envisagée afin de limiter les risques financiers pour la Juventus. Cependant, les négociations avec le PSG ne s’annoncent pas simples, notamment en ce qui concerne le salaire du joueur. Si cette opération se concrétise, il permettrait à Milan Skriniar de retrouver un environnement familier et de relancer sa carrière. Pour la Juventus, ce serait l’occasion de sécuriser sa défense et de viser plus haut dans la hiérarchie européenne. Affaire à suivre…