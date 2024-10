Mercato RC Lens : Abdukodir Khusanov au PSG cet hiver ?

Le jeune défenseur du RC Lens, Abdukodir Khusanov, est sur les tablettes du PSG en vue du prochain mercato hivernal. Les dirigeants parisiens pourraient bientôt accélérer les négociations pour s’attacher ses services.

Mercato RC Lens : Le PSG vise Abdukodir Khusanov

Le défenseur ouzbek Abdukodir Khusanov attise les convoitises de nombreux clubs ces dernières semaines suite à ses belles performances au RC Lens depuis le début de cette saison. Le crack lensois a notamment profité de l’absence de Kevin Danso en début de saison pour montrer tout son potentiel. L’international ouzbek répond parfaitement aux attentes de Will Still et de la direction lensoise cette saison, ce qui lui vaut une place dans le onze de départ des Sang et Or.

Le RC Lens pourrait perdre rapidement sa pépite puisque certains cadors européens suivent de près la situation d’Abdukodir Khusanov. Selon les informations du média Kun, le PSG et des formations de Premier League sont en lutte pour déloger l’international ouzbek.

Le champion de France en titre aurait jeté son dévolu sur Abdukodir Khusanov pour compenser le potentiel départ de l’international slovaque Milan Skriniar. Barré par la concurrence de Marquinhos et de William Pacho, l’ancien défenseur de l’Inter Milan serait ouvert à un départ cet hiver pour relever de nouveaux défis ailleurs.

D’autres clubs de Premier League comme Newcastle et Everton envisagent également de recruter Abdukodir Khusanov cet hiver. En raison de la forte concurrence pour la signature de l’international ouzbek, sa valeur marchande s’envole.

Selon Transfermarkt, le joueur est évalué à environ 5 millions d’euros. Mais L’Équipe indique que la valeur marchande d’Abdukodir Khusanov a désormais explosé et atteint plus de 10 millions d’euros. Le RC Lens pourrait donc toucher un joli chèque s’il décidait de vendre sa pépite.