Mercato PSG : Luis Enrique prépare un coup au Barça

Le technicien du PSG, Luis Enrique met la pression aux dirigeants parisiens pour recruter un chouchou du FC Barcelone pendant ce mercato estival.

Mercato PSG : Luis Enrique lorgne une pépite du FC Barcelone

Le PSG et le FC Barcelone pourraient sceller un deal inattendu pendant ce mercato estival. Le technicien parisien, Luis Enrique s’intéresse à une pépite du Barça. Selon les informations de CarpetasFCB, le milieu offensif espagnol, Fermin Lopez est sur la short-list des pensionnaires du Parc des Princes.

L’international espagnol sort d’une saison fructueuse avec le géant catalan. Il a notamment remporté la Liga, la Coupe du Roi et la Supercoupe d’Espagne cette saison sous la direction de Hansi Flick. Fermin Lopez a disputé 41 matches, a inscrit 7 buts et délivré 8 passes décisives cette saison. Son profil plaît à Luis Enrique et ce dernier pousse pour son arrivée à Paris.

Fermin Lopez n’est pas un intouchable au FC Barcelone. Si une offre alléchante tombe, il peut faire ses valises cet été. Les dirigeants du PSG pourraient passer à l’attaque après la Coupe du monde des clubs qui se déroule actuellement aux Etats-Unis. Le milieu offensif espagnol est évalué à 50 millions d’euros par Transfertmarkt.

Les deux formations pourraient même procéder à un échange de joueurs, car le Barça vise aussi Bradley Barcola. L’ailier français est aussi en pleine forme et attise les convoitises cet été. Il n’est toutefois pas trop utilisé ces derniers mois.