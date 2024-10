Stade Rennais : Julien Stéphan sur la sellette à Rennes, Daniel Riolo prend sa défense

Le technicien français Julien Stéphan n’est plus en odeur de sainteté au Stade Rennais. Daniel Riolo lui apporte son soutien.

Stade Rennais : Julien Stéphan sous pression, Daniel Riolo tacle les dirigeants du SRFC

Les résultats décevants du Stade Rennais depuis le début de la saison mettent de plus en plus la pression sur le technicien du club, Julien Stéphan. Malgré un bon mercato estival, le SRFC n’arrive pas encore à enchaîner de bons résultats et viser une qualification pour une compétition européenne à la fin de cette campagne.

Après deux défaites et un match nul en Ligue 1, les Rouge et Noir ont remporté une précieuse victoire (1-0) face au Havre AC vendredi dernier à l’occasion de la neuvième journée de Ligue 1. Les critiques se multiplient à l’encontre de Julien Stéphan, pointé du doigt pour un jeu peu convaincant et un manque de résultats. Les supporters réclament un changement à la tête de l’équipe pour insuffler une nouvelle dynamique au club breton.

Dans l’émission After Foot sur RMC Sports, Daniel Riolo s’est prononcé sur les performances du Stade Rennais en ce début du championnat français. Le journaliste français apporte son soutien à Julien Stéphan. Selon lui, l’entraîneur breton a besoin de temps pour intégrer les nouvelles recrues et trouver le bon équilibre tactique.

« Finalement, l’effectif est assez large pour une équipe qui ne joue que le championnat. Julien Stéphan doit bricoler avec des recrues qu’il ne connaissait pas, les joueurs qu’il connaît, les schémas tactiques pour mettre les uns et les autres à l’aise. Et à l’arrivée ça donne un très mauvais cocktail, comme dans un bar d’un hôtel deux étoiles en bordure d’autoroute. Là, le Rennes qu’on voit, c’est le Campanile sur une aire de repos ! », a déclaré Daniel Riolo.

Le Stade Rennais, 11ème au classement avec 11 points en 9 journées, va affronter l’AJ Auxerre au stade de l’Abbé-Deschamps ce dimanche et tenter de remporter une nouvelle victoire.