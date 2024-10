Stade Rennais : Le SRFC peut-il battre l’AJ Auxerre ? Les chiffres !

Très redoutable à domicile, l’AJ Auxerre attend de pied ferme le Stade Rennais en Ligue 1. Les Rennais sont en grande difficulté hors de leur base.

Le Stade Rennais défie l’AJ Auxerre

Le Stade Rennais se déplace au stade de l’Abbé-Deschamps, dimanche prochain, pour affronter l’AJ Auxerre dans le cadre de la 10ème journée de Ligue 1. Un déplacement qui s’annonce compliqué pour les Bretons, en grande difficulté depuis le début de la saison.

La formation auxerroise est très solide à domicile depuis le début de cette saison. Elle a gagné 3 de ses 4 réceptions, un bilan positif avant la rencontre face au Stade Rennais.

De son côté, le Stade Rennais montre un nouveau visage après la dernière trêve internationale. Les Rennais ont concédé un match nul (1-1) face au Stade Brestois lors de la huitième journée avant de rebondir face au Havre AC (1-0) lors de la neuvième journée au Roazhon Park. Face à l’AJ Auxerre, la tâche ne sera pas facile.

Pour cette rencontre, le technicien de l’AJ Auxerre, Christophe Pélissier sera privé de certains cadres dont le latéral droit Joly qui sera indisponible plusieurs semaines, le jeune milieu Buayi-Kiala, l’ailier Coulibaly gravement blessé, les défenseurs Agouzoul et Osho.

Le Stade Rennais craint deux absences de taille. Mikayil Faye et Alidu Seidu sont incertains pour cette affiche. Ils ont contracté une blessure lors du match face au Havre AC et ont été contraints de quitter le terrain. Le Sénégalais est touché aux adducteurs et le Ghanéen à l’épaule.

Face à l’AJ Auxerre qui a fait tomber de grandes équipes comme l’OGC Nice (2-1), le Stade Brestois (3-0) et le Stade de Reims (2-1) sur sa pelouse cette saison, le Stade Rennais pourrait rapidement essuyer une défaite. Les hommes de Julien Stéphan devront livrer une prestation de haut niveau pour espérer ramener des points de Bourgogne.