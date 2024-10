OL : Comment l’Olympique Lyonnais compte résister au LOSC

Pierre Sage, entraîneur de l’Olympique Lyonnais, a dévoilé un pan de sa stratégie pour faire chuter le LOSC, qui est invaincu depuis sept matchs.

L’Olympique Lyonnais face à un LOSC au sommet : un défi de taille

L’Olympique Lyonnais se déplacent à Lille pour le compte de la 10ème journée de Ligue 1, une rencontre qui s’annonce décisive. Les Dogues, portés par une dynamique positive, seront un adversaire redoutable.

Alors que l’OL sort d’une série de résultats mitigés avec une défaite en Ligue Europa et un match nul en championnat, le LOSC enchaîne les victoires. Les hommes de Bruno Genesio sont invaincus depuis 7 matchs (5 victoires et 2 nuls) et présentent un bilan impressionnant à domicile. Lille OSC a en effet concédé une seule défaite en 7 matchs disputés au stade Pierre Mauroy cette saison.

Pour Pierre Sage, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, la mission est claire : « Nous devons réaliser une prestation de haut niveau pour espérer l’emporter à Lille. L’équipe doit être plus efficace et plus solide dans tous les secteurs de jeu. Nous sommes conscients de l’enjeu de cette rencontre. J’ai dit aux joueurs que nous marchions sur une ligne jaune, et notre objectif est de faire basculer les matchs du bon côté« .