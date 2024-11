OL : Le match nul des Lyonnais face au LOSC met le feu aux poudres !

L’OL commence à piocher ! Et cela inquiète Pierre Sage. Il s’est vivement emporté après le match nul face au LOSC à Lille (1-1), en ouverture de la 10e journée de Ligue 1.

OL : Un point arraché au LOSC, mais des doutes persistent chez les Lyonnais

L’OL a de nouveau déçu ses supporters en ne parvenant pas à s’imposer sur la pelouse du LOSC. Malgré un but égalisateur de Malick Fofana dans les dernières secondes du match (90e+1), les Lyonnais ont livré une prestation très en deçà des attentes, notamment en première période. Un scénario qui ne manquera pas de raviver les inquiétudes concernant la forme actuelle de l’équipe lyonnaise.

L’Olympique Lyonnais est donc rentré de Lille avec un précieux point qui lui permet de se hisser provisoirement à la 5e place au classement du championnat. Mais Pierre Sage, l’entraîneur des Gones, n’est pas du tout satisfait de ce résultat.

Il estime que son équipe a été transparente en première période et il enrage. « Je trouve notre première mi-temps inadmissible ! », a-t-il martelé. « On s’est complètement abandonnés, on était indigne d’être l’OL très clairement. Il n’y avait aucune intensité, aucune mentalité à jouer ce match pour être compétitif. Lille a fait l’erreur de nous laisser en vie. »

L’OL enchaîne les déceptions : 3 matchs sans victoire avant le Derby !

L’équipe de Lyon rejoue dès jeudi prochain, en Ligue Europa. Elle affrontera Hoffenheim, lors de la 4e journée de la compétition. Depuis sa défaite contre le Besiktas, l’OL n’a plus gagné et cela est inquiétant avant son déplacement en Allemagne et surtout avant le si déterminant derby contre l’ASSE, le 10 novembre à Lyon.