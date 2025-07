ASSE : Officiel, Saint-Etienne s’offre une belle signature

L’ASSE est certes reléguée en Ligue 2, mais elle bénéficie toujours de la confiance des sponsors et partenaires. WF Events a ainsi prolongé son partenariat avec le club stéphanois.

ASSE : L’ASSE et WF Events reconduisent leur partenariat pour 2025-2026

Malgré la relégation de l’ASSE en Ligue 2, les sponsors et partenaires poursuivent l’aventure avec le club stéphanois. À la suite de Kelyps Intérim, qui a prolongé son partenariat avec les Verts jusqu’en 2028, le 25 juin dernier, WF Events vient de rempiler. Le spécialiste de la restauration événementielle et l’AS Saint-Etienne ont prolongé leur collaboration pour une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2026.

Concrètement, WF Events reste donc le partenaire officiel du club sur la saison 2025-2026. Il proposera une gamme de produits diversifiée et innovante aux supporters à l’occasion des matchs à Geoffroy-Guichard et aussi l’intégralité de l’offre culinaire lors des événements de l’ASSE. 💚 WF Events et l’ASSE prolongent leur collaboration pour une saison supplémentaire !



Le spécialiste de la restauration événementielle sera donc le Partenaire Officiel qui travaillera l'intégralité de l’offre culinaire proposée lors des événements des Verts en 2025-2026 ! 👨‍🍳🍽️ pic.twitter.com/kHJa809jcX— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 8, 2025

Jaouen : « C’est un plaisir de poursuivre notre collaboration avec WF Events »

Le club ligérien est évidemment heureux de continuer l’aventure avec l’entreprise ligérienne basée à Saint-Paul-en-Jarez. « C’est un plaisir de poursuivre notre collaboration avec WF Events. […]. Notre partenaire est une référence en termes de restauration événementielle. Son expertise, son écoute et sa capacité à proposer une offre variée de produits locaux, mettant en avant les savoir-faire de notre territoire, sont autant de qualités qui profitent à la signature d’accueil à destination du peuple vert », a réagi Arnaud Jaouen, Directeur des revenus de l’ASSE.

Franck Porte : « Nous remercions l’AS Saint-Etienne pour la confiance renouvelée »

Depuis la signature de son premier contrat en 2019, et plus particulièrement depuis 2022, le partenaire de l’AS Saint-Etienne se dit satisfait de cette union. « Depuis de nombreuses années, nous avons le plaisir de contribuer à l’accueil des supporters de l’ASSE […]. Nous sommes fiers de participer à cette belle aventure et remercions chaleureusement l’AS Saint-Étienne pour la confiance renouvelée et la prolongation de notre collaboration. Cette année encore, nous mettrons tout en œuvre pour optimiser l’expérience client et maintenir le niveau de qualité« , a déclaré Franck Porte, Co-gérant du Groupe WF Events.