Mercato AS Monaco : Deux obstacles pour André Onana

Suite au départ de Marcin Bulka, l’AS Monaco songe à André Onana comme son prochain dernier rempart. Mais, aux dernières nouvelles, l’international camerounais serait trop cher pour les Monégasques.

Mercato AS Monaco : André Onana ciblé pour remplacer Marcin Bulka

Après avoir renforcé sa défense, son milieu de terrain et son attaque, il est maintenant temps pour l’AS Monaco de penser à sa base arrière. À ce poste, la cellule de recrutement cherche un remplaçant légitime pour combler le départ de Marcin Bulka, récemment parti à Neom SC, en Arabie saoudite. Dans cette dynamique, elle a jeté son dévolu sur André Onana.

Devenu indésirable à Manchester United en raison de ses nombreuses erreurs durant la saison précédente, le Lion indomptable est directement poussé vers la sortie. Le technicien portugais, Rúben Amorim, tente de signer l’Argentin Emiliano Martinez pour assurer ses arrières, car il ne compte plus sur l’ancien interiste. Par conséquent, un départ semble être la solution idéale pour André Onana.

Manchester United réclame 40 M€

Selon les informations du Daily Mail, l’AS Monaco veut profiter de la situation pour recruter le joueur de 29 ans, mais Manchester United en demande trop. Les Red Devils sont prêts à céder leur gardien de but pour 40 millions d’euros. C’est la somme exigée pour libérer André Onana en faveur du club princier. D’après la même source, cette demande financière est jugée trop élevée par les Monégasques, qui ne comptent pas aller aussi loin.

Le refus d’Onana qui complique le dossier

Outre ce prix pharaonique qui refroidit l’intérêt de l’AS Monaco, la même source révèle que le Camerounais n’est pas non plus séduit par un départ vers la France. André Onana envisage plutôt de rester à Manchester United afin de relever le défi de retrouver son statut de titulaire indiscutable. Par conséquent, un transfert à l’AS Monaco devient de plus en plus improbable, car l’intérêt n’est pas réciproque. Les Monégasques vont donc devoir se tourner vers une autre cible pour remplacer Marcin Bulka.

