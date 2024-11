Montpellier HSC : Arnaud Nordin espère une victoire contre le Havre AC

Ce dimanche, le Montpellier HSC se déplace au Havre avec l’objectif de mettre fin à sa série noire en Ligue 1 depuis le début de la saison. Présent en conférence de presse d’avant-match, Arnaud Nordin s’est exprimé sur la pression et la préparation de l’équipe.

Arnaud Nordin veut décrocher des points face au Havre AC

Titulaire indiscutable dans le onze de départ du Montpellier HSC depuis le début de la saison, Arnaud Nordin a vécu toutes les émotions après chaque défaite de l’équipe. Tout comme les supporters et les dirigeants, il reconnaît que le MHSC traverse « une période compliquée, entre les blessés, le changement de coach… En général, quand rien ne va, rien ne va… Quand on perd, ça fait du mal, mais je pense qu’il faut passer à autre chose », a-t-il souligné, ce qui se ressent à chaque fois que le MHSC joue avec un effectif réduit.

Pour Arnaud Nordin, c’est aux joueurs disponibles de relever le défi. « Maintenant, à nous de changer la donne, de travailler encore plus. À un moment, ça va tourner, et on espère que ce sera le plus vite possible », a ajouté l’ailier droit français de 26 ans, qui veut ramener des points du Havre. « On a pour objectif de ramener le plus de points possible. Forcément, on a besoin de points. On veut gagner tous les matchs et on y va avec l’envie de provoquer ce déclic et de ramener une victoire. »

L’appel ferme d’Arnaud Nordin à ses coéquipiers

Après la visite des Ultras Paillade au centre d’entraînement de Grammont, les joueurs reconnaissent que les supporters ont raison de se sentir frustrés. Arnaud Nordin exhorte néanmoins ses coéquipiers à redoubler d’efforts avec un esprit collectif. « Au Havre, il faudra mettre beaucoup de solidarité et d’envie. On est la Paillade, donc il y a des valeurs qu’on doit montrer davantage sur le terrain. On a beaucoup travaillé cette semaine, on engrange de la confiance, et il faut désormais la retranscrire sur le terrain. » Il demande aussi aux attaquants de s’impliquer dans l’animation défensive au lieu de tout laisser aux défenseurs.

« C’est facile de tout mettre sur la défense. Nous, les attaquants, on est les premiers défenseurs. À nous de mieux défendre pour aider nos défenseurs et nos gardiens. On a encore quelques points à travailler, que ce soit défensivement ou offensivement, mais c’est aussi à nous, les attaquants, de faire plus quand l’équipe est en difficulté », a conclu Arnaud Nordin.