Montpellier HSC : Le groupe du MHSC avec la présence d’Axel Guéguin

Ce dimanche 3 novembre 2024, le Montpellier HSC se déplace au Stade Océane pour affronter le Havre AC. À la veille de la rencontre, l’entraîneur montpelliérain Jean-Louis Gasset a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour former le groupe du MHSC pour ce match.

Nikola Maksimović et Axel Guéguin présents, Théo Sainte-Luce et Téji Savanier absents

Tout comme Michel Der Zakarian, Jean-Louis Gasset doit composer avec un effectif diminué pour s’imposer en Ligue 1. Le technicien français de 70 ans fera de son mieux avec les joueurs disponibles, mais devra faire preuve d’adaptabilité. Pour cette rencontre face au Havre AC, il a convoqué 20 joueurs, malgré l’absence de plusieurs cadres importants. Parmi les joueurs indisponibles pour cause de blessure, on trouve Becir Omeragić (ischios), Kouyaté (genou), Chotard (blessure non précisée), Khalil Fayad (pied), Maamma (problème de reprise), Mincarelli, Sainte-Luce (lésions), Ngosso (genou) et Issoufou (cuisse). Tous ces joueurs sont actuellement pris en charge par le service médical du club.

Concernant les suspensions, Téji Savanier, capitaine de l’équipe, est absent après avoir écopé d’un carton rouge le week-end dernier lors de la défaite 0-3 du Montpellier HSC contre Toulouse. En conséquence, il n’a pas été retenu par Jean-Louis Gasset. Malgré ces absences, l’entraîneur peut s’appuyer sur 20 joueurs valides, parmi lesquels figure Nikola Maksimović, récemment arrivé pour renforcer la défense du groupe MHSC. Le défenseur central serbe de 32 ans pourrait débuter sur le banc. Axel Guéguin, lui, fait son retour après une longue absence due à une blessure au ligament croisé.