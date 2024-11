Depuis quelques matchs, Zakaria Aboukhlal vit une nouvelle ère avec le Toulouse FC en Ligue 1. L’ailier droit marocain de 24 ans enchaîne de très belles performances, avec un total de 4 buts et une passe décisive. Parmi ses réalisations, on note la jolie pichenette face au Stade de Reims le week-end dernier.

Zakaria Aboukhlal explique son magnifique but

Alors que le Stade de Reims cherchait à décrocher une victoire pour se relancer en Ligue 1, il a une fois de plus été freiné par le Toulouse FC. À la surprise générale, les Violets se sont imposés par la plus petite des marges, 1-0, mais avec éclat. Titulaire dans le onze de départ, Zakaria Aboukhlal a posé de nombreux problèmes aux Rémois. Ces derniers espéraient au moins décrocher un match nul à l’extérieur, mais à la 84e minute, l’international marocain a trouvé le chemin des filets grâce à une passe décisive de Gabriel Suazo. Autrefois critiqué pour ses contre-performances, l’ailier droit a tenté une superbe pichenette face au gardien Yehvann Diouf. Un but splendide, inscrit avec spontanéité et une élégance qui a séduit le public.

Toulouse FC : Zakaria Aboukhlal revient sur sa « jolie pichenette » contre le Stade de Reims 3

Interrogé par DAZN sur son inspiration pour marquer ce bijou, Zakaria Aboukhlal a partagé ses impressions : « Mon but ! C’est surtout une super passe de Gabriel Suazo. J’ai vu le gardien un peu avancé, et je me suis dit que je devais tenter cette pichenette. C’était mon inspiration du jour. Grâce à Dieu, le ballon est entré », a-t-il confié, visiblement satisfait. Grâce à ce but et à cette victoire cruciale, le joueur et le Toulouse FC ont passé un dimanche joyeux, s’éloignant ainsi de la zone de relégation (12e avec 12 points). « C’est un super dimanche. On a fait un super match, le contenu était bon. C’est le deuxième match qu’on gagne en jouant bien, et le ressenti est top », a conclu Zakaria Aboukhlal, désormais neuvième au classement des meilleurs buteurs de Ligue 1 avec 4 réalisations.