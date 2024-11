Zakaria Aboukhlal continue de réaliser de belles performances avec le Toulouse FC en Ligue 1. Ce dimanche, lors de la réception du Stade de Reims, l’ailier droit marocain de 24 ans a porté le club toulousain grâce à un but décisif.

Zakaria Aboukhlal après son but salvateur : « Je suis de retour »

Titulaire dans le dispositif de Carles Martinez Novell, Zakaria Aboukhlal prouve à son entraîneur qu’il a eu raison de lui faire confiance. Cet après-midi-là, il s’est distingué malgré la rigueur défensive du Stade de Reims. Le Marocain de 24 ans a trouvé le chemin des filets à la 84e minute sur une passe de Gabriel Suazo, offrant ainsi la victoire à son équipe. Interrogé par DAZN en zone mixte, il s’est réjoui d’avoir inscrit son premier but à domicile cette saison après une période difficile sur le plan personnel.

Toulouse FC : Zakaria Aboukhlal célèbre son premier but à domicile 3

« C’est mon premier but de la saison à domicile. Après ma grave blessure, j’ai traversé des moments compliqués. Mon début de saison a été difficile, je ne marquais pas, et même avec les supporters, ce n’était pas simple… Mais marquer le but de la victoire ce dimanche est vraiment important », a déclaré Zakaria Aboukhlal. Désormais, l’attaquant totalise 4 buts et une passe décisive lors de ses quatre derniers matchs avec le Toulouse FC, un bilan qui lui redonne confiance.

« J’ai toujours eu confiance en moi et en mes performances. Depuis le début de la saison, j’ai eu de nombreuses occasions, mais sans marquer. J’ai gardé confiance. Maintenant, les buts arrivent, et je suis positif pour la suite. Il faut savoir accepter les moments difficiles. Je suis de retour », a-t-il conclu avec un sourire radieux. Le prochain mercato hivernal s’annonce mouvementé pour Zakaria Aboukhlal, qui attire déjà l’attention de clubs en Europe.