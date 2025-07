Vente OM : C’est une affaire réglée avec ce milliardaire !

A Marseille, le projet de la Vente OM a longtemps marqué l’actualité du club ces derniers mois. Des rumeurs qui devraient désormais prendre fin puisque Frank McCourt ferme définitivement la porte à l’idée de vendre l’Olympique de Marseille.

Vente OM : McCourt, la stabilité avant tout à Marseille

Depuis son arrivée en 2016, Frank McCourt a souvent été annoncé sur le départ, alimentant un feuilleton récurrent autour de l’Olympique de Marseille. Pourtant, l’Américain a de nouveau clarifié sa position dans les colonnes du Journal du Dimanche.

« C’est un sujet sur lequel je veux rester très prudent. Le club n’est pas à vendre et il ne faut laisser place à aucune ambiguïté là-dessus. Ce qui compte, c’est la stabilité de l’Olympique de Marseille et sa capacité à continuer de grandir », avait-il confié.

Une déclaration ferme qui met un terme aux rumeurs de vente, et confirme que McCourt s’inscrit dans la durée avec l’Olympique de Marseille, qu’il souhaite voir franchir de nouveaux paliers sportifs et structurels.

Rothen encense l’engagement de McCourt

Pour Jérôme Rothen, le propriétaire américain est tout simplement l’actionnaire idéal pour l’Olympique de Marseille. Au micro de Rothen s’enflamme sur RMC, l’ancien joueur du PSG salue l’implication de McCourt dans la vie du club et sa stratégie adaptée aux réalités économiques.

« Depuis quelques mois maintenant, on s’aperçoit qu’il n’a pas envie de vendre le club et qu’il met son argent perso. Tous les ans, il essaye de trouver une stratégie qui marche », a-t-il déclaré. Rothen souligne également le choix judicieux de l’Américain d’avoir intégré des dirigeants passionnés et compétents, capables de rivaliser avec des clubs aux moyens bien supérieurs.

« Il a remis des gens passionnés par le football et qui sont très compétents parce qu’ils ont réussi dans le foot. Et je pense que c’est la bonne stratégie. Ça montre tout l’investissement qu’il met pour pouvoir réussir et rivaliser avec des clubs qui ont des moyens surdimensionnés », a-t-il ajouté.

Au fil des années, McCourt a consolidé son image à Marseille grâce à sa vision à long terme et sa stabilité financière. « Il est logique qu’il ait une bonne cote à Marseille. Et sa cote a grandi durant ces 10 années. Il le mérite », conclut Jérôme Rothen. Marseille peut désormais avancer sereinement, McCourt à sa tête, avec une ambition intacte de ramener le club sur les sommets, loin des incertitudes de ces dernières saisons.