Mercato OM : La piste Kiliann Sildillia toujours d’actualité à Marseille ?

L’une des priorités du prochain mercato de l’OM sera le renforcement de son couloir droit. Et l’une des pistes mènerait à Kiliann Sildilli, ce dossier présente quelques préoccupations.

Mercato OM : Kiliann Sildillia est en manque de temps de jeu à Fribourg

Après un mercato estival mouvementé, marqué par l’arrivée d’une douzaine de recrues, l’Olympique de Marseille se retrouve confronté à un nouveau défi : celui de renforcer son couloir droit. Le départ de Jonathan Clauss a laissé un vide qui n’a pas été comblé pleinement, puisque Ulisses Garcia et Pol Lirola n’ont pas vraiment convaincu en ce début de saison.

Consciente de cette faiblesse, la direction de l’OM travaille activement pour renforcer ce secteur de jeu. C’est dans ce contexte que Kiliann Sildillia, jeune talent français déjà pisté l’été dernier, refait surface à Marseille. Le défenseur polyvalent de Fribourg, malgré son potentiel indéniable, n’avait pas rejoint la cité phocéenne en raison de divergences financières. Mehdi Benatia, conseiller sportif de l’OM, semble prêt à relancer l’opération.

Toutefois, ce dossier s’annonce complexe, selon Le But. Et pour cause, Kiliann Sildillia, peu utilisé par Fribourg, manque de rythme compétitif. Il n’a disputé que 3 rencontres de Bundesliga cette saison, pour aucune titularisation. Cette situation pourrait compliquer les négociations, l’OM souhaitant un joueur immédiatement opérationnel.

L’avenir dira si le club phocéen parviendra à boucler ce dossier et à trouver le latéral droit capable de répondre aux attentes. En attendant une éventuelle arrivée à ce poste, Roberto De Zerbi devra composer avec les solutions alternatives proposées par son effectif actuel.