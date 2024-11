OM vs Auxerre : Le coup de gueule d’Adrien Rabiot après la défaite de Marseille

Le milieu de terrain français Adrien Rabiot a piqué une colère noire après la nouvelle défaite de l’OM au stade Vélodrome face à l’AJ Auxerre.

OM vs Auxerre : Marseille coule à domicile, Adrien Rabiot en colère !

L’OM a reçu une gifle au stade Vélodrome ce vendredi en ouverture de la 11ème journée de Ligue 1 face à l’AJ Auxerre (1-3). Une nouvelle défaite à domicile qui provoque la colère des supporters. Au micro de DAZN, Adrien Rabiot n’a pas cherché d’excuses.

Le milieu de terrain a reconnu que son équipe n’avait pas été à la hauteur et a compris la colère des supporters. « Le public, c’est normal qu’il réagisse comme ça… On a travaillé des choses à l’entraînement qu’on n’a pas mises en place ce soir. C’est un match indigne de l’OM. », a réagi l’international tricolore.

Pour Rabiot, l’objectif de qualification en Ligue des Champions est en danger si l’OM ne retrouve pas rapidement sa constance. « Il y a des choses à revoir, on ne peut pas jouer de cette manière cette saison. On est là pour jouer la qualification en Champions League et eux pour jouer le maintien. C’est indigne de nos objectifs. », a-t-il ajouté.

Le technicien du club, Roberto De Zerbi a vertement critiqué la performance de ses hommes lors de cette rencontre. Il menace de quitter le club phocéen. « Je viens ici pour donner quelque chose, pour transmettre, je vis pour quelque chose qui transcende le football. Si c’est moi le problème, je dois partir. L’argent, je m’en fous. Ce que je recherche, c’est la gratification du travail. », a-t-il dit.