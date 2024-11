Transfert-Choc : Le PSG tente un incroyable coup double en attaque

Après avoir manqué de remplacer Kylian Mbappé lors du dernier mercato estival, le PSG s’apprête à frapper très fort en 2025. Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi viseraient notamment un incroyable coup double en attaque.

Mercato PSG : Luis Campos veut piller le Sporting Portugal

Le Paris Saint-Germain poursuit activement sa quête de renforts offensifs. Selon Loïc Tanzi du journal L’Équipe, le conseiller sportif Luis Campos aurait ciblé deux joueurs du Sporting Portugal : Viktor Gyökeres et Geovany Quenda. L’attaquant suédois, auteur de performances remarquées en Primeira Liga et en Ligue des Champions, avec notamment 23 buts et 4 passes décisives en 17 matches, séduit par sa puissance et sa régularité.

Quant à Geovany Quenda, le jeune ailier de 17 ans, est considéré comme l’un des plus grands espoirs du football portugais. Si Luis Campos est un fervent partisan de ces deux recrutements, l’entraîneur parisien Luis Enrique aurait des réserves, notamment concernant la valeur marchande élevée de Gyökeres, dont la clause libératoire est fixée à 100 millions d’euros.

🚨 Luis Campos a rencontré les dirigeants du Sporting Portugal pour Viktor Gyökeres et Geovany Quenda ! 👀🇸🇪🇵🇹



Si transfert il y a, ce serait pour cet été.



Il faudra convaincre Luis Enrique pour l’attaquant suédois. Le coach est persuadé de ne pas avoir besoin d’un tel joueur… pic.twitter.com/q5IbBTb4cp — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) November 7, 2024

Des sources proches du club évoquent des divergences de vues sur le profil de joueurs à recruter et sur la façon de construire l’effectif parisien. Mais le journal espagnol AS confirme l’intérêt du PSG pour Viktor Gyökeres.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’international suédois de 26 ans pourrait être transféré contre un chèque de 70 millions d’euros l’été prochain et le club de la capitale ne veut pas passer à côté de ce coup. Mais il faudra se frotter à la concurrence de Manchester United, Liverpool, Arsenal, Manchester City ou encore le Bayern Munich dans ce dossier. Affaire à suivre…