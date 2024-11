Mercato SRFC : Jorge Sampaoli veut Gerson au Stade Rennais

Le marché des transferts s’agite avant l’heure au Stade Rennais. Pour le mercato hivernal, Jorge Sampaoli a jeté son dévolu sur Gerson, milieu de terrain de Flamengo, qu’il veut au SRFC. Bien connu des supporters français pour son passage à l’OM, le brésilien est maintenant une cible de choix pour renforcer l’effectif du club de foot de Rennes où vient de débarquer l’entraîneur argentin.

Mercato SRFC : Sampaoli prêt à tout pour faire venir Gerson à Rennes

Jorge Sampaoli sait bien ce que le milieu de 27 ans pourrait apporter au Stade Rennais. Doté d’un style de jeu physique et technique, Gerson pourrait devenir une pièce maîtresse du SRFC et briller enfin en Ligue 1 où il doit effacer son passage mitigé à l’OM. Cependant, le transfert de ce joueur au mercato hivernal ne sera pas simple. Lié à Flamengo jusqu’en 2027, Gerson est estimé à un montant allant de 14 et 18 millions d’euros, ce qui représente un investissement significatif pour le club de foot de Rennes à ce stade de la saison. De plus, avec un salaire brut mensuel de 180 000 euros, Gerson est actuellement l’un des joueurs les mieux payés de Flamengo, un détail à prendre en compte pour les finances du SRFC.

Les supporters du Stade Rennais peuvent déjà imaginer l’impact qu’aurait ce transfert si bien entendu le joueur arrive à faire abstraction des contours de son éventuelle signature. En ajoutant Gerson à l’équipe une, le SRFC pourrait s’attaquer à la concurrence pour décrocher des places européennes d’ici fin de la saison malgré son mauvais démarrage. Jorge Sampaoli voit en lui un atout majeur pour dynamiser le jeu de Rennes et renforcer la présence du club breton sur le terrain lors des matchs de Ligue 1.

Stade Rennais : Sampaoli réussira-t-il à attirer son ex-protégé au club de foot de Rennes

Mais le principal club de football de Rennes doit rester vigilant sur ce dossier. Le mercato est une compétition en soi, et d’autres clubs pourraient également tenter de recruter Gerson. Pour le Stade Rennais, cette arrivée renforcerait non seulement l’effectif du nouvel entraîneur, mais aussi leur stature dans le football français. Le SRFC attend avec impatience les prochaines avancées dans ce dossier, espérant voir Gerson fouler de nouveau les pelouses de Ligue 1, cette fois sous les couleurs Rouge et Noir rennaises.