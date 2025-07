Mercato RC Lens : Un crack de 20 ans blindé ! (Officiel)

À partir de la saison prochaine, le RC Lens peut entièrement compter sur Souleymane Sagnan en Ligue 1. Le jeune défenseur malien de 20 ans vient de signer son premier contrat professionnel avec les Sang et Or.

Mercato RC Lens : Souleymane Sagnan signe pro !

Un temps annoncé dans le viseur du SC Bastia, Souleymane Sagnan va finalement rester au RC Lens. Ce mercredi 9 juillet 2025, le club artésien a annoncé la signature de son premier contrat professionnel pour les trois prochaines saisons. Le défenseur de 20 ans gravit ainsi les échelons avec une nouvelle aventure en Ligue 1 qui s’annonce prometteuse.

Pour Jean-Louis Leca, directeur sportif du RC Lens : « Il possède de solides qualités athlétiques et techniques. Il se distingue notamment par son très bon jeu de tête et sa maîtrise dans la relance. Il dispose encore d’une belle marge de progression et pourra s’appuyer sur l’expertise du staff technique, et notamment sur Éric Sikora, pour poursuivre sa montée en puissance et franchir les étapes pour aller vers le plus haut niveau. »

Ce premier contrat représente une marque de confiance forte de la part du RC Lens. De son côté, Souleymane Sagnan va profiter d’un environnement déjà connu pour acquérir ses premières expériences professionnelles. Avant de rejoindre l’équipe première, l’international malien U23 a représenté les équipes U17 et U19 du club artésien.