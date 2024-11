Le Havre AC devra se passer de son entraîneur, Didier Digard, pour son prochain match contre le FC Nantes au Stade de la Beaujoire. Le technicien français, âgé de 38 ans, a été suspendu par la commission disciplinaire de la Ligue de Football Professionnel (LFP) en raison de ses critiques envers l’arbitre lors du match contre le Stade de Reims.

Didier Digard et Nicolas Douchez suspendus après la défaite face au Stade de Reims

Lors de la 11e journée de Ligue 1, le Havre AC espérait enchaîner après une victoire méritée (1-0) contre Montpellier HSC. En pleine confiance, les Havrais visaient un nouveau succès. Cependant, face à un Stade de Reims revanchard et déterminé, la tâche s’est avérée bien plus difficile. Malgré une série de trois défaites consécutives, les Rémois, en déplacement, ont livré une prestation solide et se sont imposés 3-0. Oumar Diakité a ouvert le score, suivi par Keito Nakamura, avant que Junya Ito ne scelle définitivement la victoire.

Cette défaite frustrante a provoqué une vive réaction de Didier Digard et de Nicolas Douchez, l’entraîneur des gardiens. Les deux hommes ont contesté violemment une décision arbitrale sur le deuxième but inscrit à la 21e minute, ce qui a conduit à leur expulsion. Contraints de terminer la rencontre depuis les tribunes, ils ont poursuivi leurs critiques envers l’arbitre après le coup de sifflet final.

Le Havre AC privé de Didier Digard pour le déplacement à Nantes

Une sanction disciplinaire ferme pour les deux entraîneurs

Le comportement de Didier Digard et Nicolas Douchez n’a pas été toléré par la commission disciplinaire de la LFP. Lors de sa réunion hebdomadaire, la commission a décidé de suspendre les deux techniciens pour un match ferme, assorti de deux autres matchs avec sursis, les interdisant de banc de touche, de vestiaire arbitral et de toute fonction officielle. Ainsi, les deux entraîneurs manqueront la rencontre face au FC Nantes, prévue le 24 novembre 2024. Un coup dur pour le Havre AC, qui devra composer sans ses cadres techniques pour ce déplacement crucial.