Mercato OM : Marseille prêt à revenir à la charge pour un flop de la Juventus ?

Après un mercato estival agité, l’OM pourrait à nouveau faire parler de lui cet hiver. Un nom revient avec insistance : Arthur Melo. Le milieu de terrain brésilien, indésirable à la Juventus, pourrait être une opportunité en or pour les Phocéens.

Mercato OM : Le Brésilien Arthur Melo de retour sur les tablettes marseillaises ?

L’OM, à la recherche de renforts pour son entrejeu, avait déjà manifesté son intérêt pour Arthur Melo lors du dernier mercato estival. Le joueur, en manque de temps de jeu à Turin, pourrait être tenté par un nouveau challenge en Ligue 1. Selon La Gazzetta dello Sport, la Juventus serait prête à le laisser partir en prêt, sans option d’achat, si l’Olympique de Marseille prend en charge la totalité de son salaire.

Cette piste est séduisante pour plusieurs raisons. Arthur Melo possède une expérience européenne et un profil technique qui pourrait apporter un plus à l’équipe de Roberto De Zerbi. De plus, son arrivée ne nécessiterait pas un investissement financier important, ce qui pourrait être un avantage pour un club qui a déjà réalisé de nombreuses recrues cet été.

Cependant, l’OM doit faire face à la concurrence d’autres clubs intéressés par le joueur brésilien. De plus, le salaire d’Arthur Melo pourrait représenter un obstacle financier pour les Phocéens. Parallèlement à cette piste, le club phocéen continue de suivre de près la situation de Reda Belahyane.

Le milieu de terrain de l’Hellas Vérone réalise un excellent début de saison en Serie A et est très apprécié par les recruteurs marseillais. Toutefois, son prix élevé pourrait refroidir les ardeurs des dirigeants olympiens. Les prochaines semaines s’annoncent donc décisives pour l’avenir d’Arthur Melo et pour le mercato hivernal de l’OM.