Mercato LOSC : Rémy Cabella a tranché pour son avenir !

Après trois ans de bons et loyaux services, Rémy Cabella s’apprête à faire ses adieux au LOSC. L’attaquant français ne compte pas encore raccrocher les crampons et a pris une importante décision pour son avenir.

Mercato LOSC : Rémy Cabella en Grèce la saison prochaine

Après la France (Montpellier, Avignon, OM, ASSE et LOSC), l’Angleterre (Newcastle) et la Russie (Krasnodar), Rémy Cabella pourrait connaître un autre championnat la saison prochaine. En fin de contrat, l’international français n’a pas encore reçu de proposition pour prolongation et devrait donc quitter les rangs de Lille LOSC à l’issue de la saison.

Lisez aussi : Foot OM : Accusé de trahison, Rémy Cabella répond aux Marseillais

À voir PSG : Malgré l’OGC Nice, Luis Enrique prévient Arsenal !

À 35 ans révolus, le milieu offensif lillois ne songe pas encore à la retraite et devrait donc profiter du prochain mercato estival pour se trouver un nouveau point de chute. Se sentant encore bon pour le service, Rémy Cabella veut relever un dernier défi à l’étranger avant de raccrocher.

Et aux dernières nouvelles, le partenaire de Jonathan David semble d’ores et déjà avoir résolu la question de son avenir. À l’instar du milieu offensif de l’OM, Azzedine Ounahi, le natif d’Ajaccio pourrait choisir d’aller en Grèce. En effet, selon les informations du journal L’Équipe, les dirigeants de l’Olympiakos Le Pirée auraient rencontré le clan Cabella afin de discuter d’une arrivée libre cet été.

Lisez aussi : LOSC : Rémy Cabella révèle une inquiétude à Lille

Le club grec serait notamment prêt à lui offrir un contrat de deux ans avec à la clé un salaire supérieur à ce qu’il touche au LOSC. Toujours selon la même source, Rémy Cabella et l’Olympiakos Le Pirée auraient trouvé un accord ces derniers jours, il ne manquerait plus que l’officialisation qui pourrait intervenir dans les semaines à venir.

À voir Stade Rennais : Beye déploie son arsenal contre Lyon !