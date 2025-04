Mercato : l’OM accélère pour un roc nigérian !

Un fougueux défenseur nigérian pourrait rejoindre gratuitement l’OM lors du prochain mercato estival. Les négociations vont bientôt débuter.

Mercato OM : Pablo Longoria cible un international nigérian

L’OM pourrait réaliser un coup en or lors du prochain mercato estival pour renforcer son effectif. Le technicien du club phocéen, Roberto De Zerbi met la pression à Pablo Longoria et Mehdi Benatia pour avoir de renforts en défense cet été et mieux démarrer la saison prochaine.

Les nombreuses blessures de certains cadres comme Leonardo Balerdi et les prestations décevantes de certains joueurs comme Luiz Felipe poussent le coach marseillais à bricoler en défense ces dernières semaines.

Pour répondre aux exigences de Roberto De Zerbi, les dirigeants marseillais lorgnent un crack en Belgique. Selon les informations du site Berliner Kurier, Jordan Torunarigha serait sur les tablettes de l’Olympique de Marseille. Ce défenseur central nigérian évolue actuellement à La Gantoise et livre de belles performances. Cette saison, il a déjà disputé 27 matchs en Jupiler Pro League avec son club.

En fin de contrat en juin prochain, Jordan Torunarigha pourrait quitter gratuitement la Belgique cet été et poser ses valises à Marseille. L’international nigérian a refusé de prolonger son contrat. Les dirigeants de La Gantoise lui auraient proposé plusieurs offres de prolongation, mais il les a toutes déclinées.

Les pensionnaires du stade Vélodrome se seraient déjà renseignés sur la situation de Jordan Torunarigha et pourraient accélérer le dossier dans les prochaines semaines. Roberto De Zerbi aurait validé le profil du joueur.